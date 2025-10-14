Estudiante de Derecho denuncia que más de 150 universitarios están desaparecidos en Poza Rica

Son más de 150 los estudiantes desaparecidos tras inundaciones en Poza Rica, Veracruz, principalemnte de la Universidad Veracruzana, denuncia estudiante.

En Poza Rica, Veracruz, más de 150 universitarios están desaparecidos tras las devastadoras inundaciones, según denunció Saraí, una estudiante de Derecho de la Universidad Veracruzana. En entrevista con Gabriela Warkentin para el programa “Así las Cosas”, Saraí rechazó las declaraciones del rector de la universidad, quien afirmó que solo tres estudiantes habían perdido la vida por el desastre natural.

“No es así, hay más de 150 compañeros, amigos y alumnos que están desaparecidos, otros fueron encontrados lamentablemente fallecidos”, señaló la joven, quien acusó al rector de estar “maquillando cifras junto con la gobernadora”.

“Más de 150 compañeros desaparecidos (…) Es desafortunado que el rector este maquillando cifras, incluso con la gobernadora [#RocíoNahle]”. En la zona universitaria, donde les rentaban departamentos a los estudiantes “desde ayer y antier estuvieron sacando cuerpos, la mayoría no… pic.twitter.com/tEWbryBk9V — Así Las Cosas (@asilascosasw) October 14, 2025

La estudiante, quien trabaja y estudia en Poza Rica, explicó que el miércoles pasado, alrededor de la una de la madrugada, las autoridades decidieron suspender clases, lo que ella considera una medida tardía, dado que Poza Rica ya era conocida como una zona de riesgos por las autoridades locales.

TE PODRÍA INTRESAR: Suman 18 muertos por inundaciones en Veracruz

La tragedia en Poza Rica y la falta de respuesta oficial

Saraí también relató que muchos de sus compañeros vivían en una colonia cercana a la universidad, donde las autoridades han estado sacando cuerpos desde hace dos días. La mayoría de estos cuerpos aún no han sido identificados.

“Falta de sensibilidad” de las autoridades, lamentó Saraí, al referirse a la solicitud de retomar las clases en línea mientras los estudiantes han perdido todo, incluyendo sus dispositivos electrónicos y pertenencias personales.

Protestas por la falta de acción oficial

Los estudiantes de Poza Rica están ahora enfocados en ayudarse mutuamente mientras esperan respuestas. Saraí adelantó que el próximo viernes, los afectados se manifestarán para exigir una respuesta del rector, pues, según señaló, muchos padres aún no saben el paradero de sus hijos.

Estudiantes y comunidad de Poza Rica se unen para realizar una megamarcha en respuesta por los cientos de alumnos de la UV que no han sido localizados desde la inundación. Ampliar

Saraí indicó que la comunidad estudiantil sigue sin tener noticias de su rector, quien debía presentarse a una conferencia el viernes pasado, pero nunca acudió. Esta falta de comunicación ha generado un ambiente de desconfianza y desesperación entre los estudiantes y sus familias.

Síguenos en Google News y encuentra más información.