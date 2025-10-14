Aprueban diputados en comisiones el paquete fiscal 2026 con alza en IEPS y nuevos impuestos

Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, durante la segunda sesión extraordinaria en la que se sometieron a discusión los dictámenes Ley Federal de Derechos; Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Código Fiscal de la Federación. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el paquete fiscal 2026, que incluye la Ley Federal de Derechos, el Código Fiscal Federal, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la Ley de Ingresos, con 30 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones.

Se autorizó disponer de una cantidad estimada de 10.1 billones de pesos, de los cuales 8.7 billones serán de deuda interna, más mil 500 millones por financiamiento externo.

Los dictámenes se discutirán a partir de este miércoles en el Pleno de la Cámara de Diputados, y se prevé que a más tardar el viernes queden aprobadas las cuatro normas por separado.

Aumentan impuestos en bebidas, tabaco y apuestas

El presidente de la Comisión de Hacienda, el morenista Carol Antonio Altamirano, señaló que se perfila un aumento de impuestos para bebidas azucaradas, que pasará de 1.6 a 3.08 pesos por litro a partir de 2026, además de incluir concentrados, jarabes y extractos con edulcorantes añadidos.

“Se ajusta la cuota específica por litro de bebidas saborizadas de 1.6 aplicable en 2025 a 3.08 para 2026, para disminuir su consumo y ampliar la base del impuesto”, — explicó el legislador morenista.

Los sueros orales que contengan exclusivamente glucosa, cloruro de potasio, cloruro de sodio y citrato trisódico quedarán exentos del gravamen.

También se aplicará un incremento del 32% a los cigarrillos, lo que representará cerca de 25 pesos adicionales por cajetilla a partir de enero de 2026.

“Se ajusta el impuesto a los cigarros, puros y otros tabacos, pasando de la actual tasa del 160% a 200%, y para puros y tabacos hechos a mano, de 30.4% a 32% para desincentivar el consumo”, — detalló Altamirano.

Los casinos y juegos en línea también enfrentarán mayores gravámenes, pasando del 30% al 50%, mientras que los videojuegos violentos tendrán un impuesto del 8%.

Proyecciones económicas y oposición al paquete

El paquete fiscal prevé un crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8% anual, con un tipo de cambio de 19.3 pesos por dólar, un precio del barril de petróleo de 54.9 dólares y una producción de 1.8 millones de barriles diarios.

Los diputados de oposición votaron en contra, argumentando que las medidas fiscales afectarán a consumidores y empresas, y criticaron el aumento del endeudamiento público.

