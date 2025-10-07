Diputados aprueban nueva Ley Aduanera para combatir corrupción y evasión fiscal

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley Aduanera en México

Este martes el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 338 votos a favor y 129 en contra las reformas a la Ley Aduanera en México que propuso la presidenta Sheinbaum.

El dictamen aprobado por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, busca combatir la corrupción, la evasión y la elusión fiscal en las 50 aduanas del país mediante medidas más estrictas y nuevas tecnologías, como el control digital de inventarios y estricta video vigilancia con monitoreo en tiempo real de las mercancías que ingresan y salen del país.

También aumentar la recaudación fiscal mediante multas más altas y otros servicios, frenar el contrabando y asegurar una competencia más justa para la industria nacional.

¿Qué cambios establece la nueva Ley Aduanera México?

El presidente de la Comisión de Hacienda, el morenista Carol Antonio Altamirano, habló de las bondades de esta reforma.

“Lo que propone el dictamen es establecer condiciones de orden en el sector aduanero para captar recursos que no quedarán en manos de los particulares o de los malos funcionarios o de quienes eluden el pago de impuestos, sino deben ser captados por el Estado y destinarse al beneficio de todos los mexicanos: con este dictamen mejoramos una ley que no se había actualizado de fondo para combatir la corrupción”.

Con esta iniciativa se crea el Consejo Aduanero, integrado por la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría Anticorrupción, el cual autorizará el otorgamiento o cancelación de las patentes de agentes aduanales, así como de su inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción de las agencias aduanales.

¿Por qué los legisladores del PRI, PAN y MC se oponen a la reforma?

Los diputados del PRI, PAN y MC votaron en contra del dictamen, al considerar que la nueva ley aduanera no frena el “huachicol fiscal” y altera el comercio exterior, lo que afectará incluso las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los legisladores de oposición exigieron expulsar de las aduanas al personal de la Marina y volver al mando civil en esos centros de registro e inspección.

El priista Cristian Castro rechazó que estas reformas vayan a erradicar las corruptelas que tan solo en huachicol fiscal representan al menos unos 600 mil millones de pesos.

“Con esta ley subsiste el problema de la corrupción, hoy el Gobierno Federal permite el control de la Sedena y la Semar en las aduanas sin ningún tipo de contención, sin ninguna ley que regule y sin ninguna garantía”.

Pero quien fue más allá en las críticas a la reforma aduanera, fue la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo, quien sostuvo que la ley aduanera no combate la corrupción ni la ineficacia burocrática.

“No corrige la corrupción dentro del gobierno, los grandes fraudes en aduanas no nacen en las ventanillas, nacen en las oficinas del Poder. Ahí se manipulan pedimentos, se borran inspecciones, se compran facturas y se dejan pasar millones de litros de gasolina sin pagar impuestos. Y este dictamen se queda corto frente al problema. México sí necesita una reforma aduanera, pero la necesita bien hecha, una que cuide el dinero del pueblo, que fomente la competitividad”.

