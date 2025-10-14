Diputados aprueban reformas a la Ley de Amparo, sin artículo transitorio polémico

La oposición se pronunció en contra de la reforma a la ley de amparo

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, las reformas Ley de Amparo que aprobó el Senado y que ahora “corrigió” la Cámara de Diputados.

La minuta regresará al Senado ya sin el polémico artículo transitorio que incluyó ilegalmente un senador morenista.

Diputados aprueban la reforma a la Ley de Amparo Ampliar

¿Qué cambia en las reformas a la Ley de Amparo?

Más tarde en la discusión en lo particular, se prevén algunas modificaciones. Será una sesión larga, pues se discutirán 307 reservas, es decir, 307 propuestas de modificación, y al parecer podrían aprobarse solo tres.

La metralla de la oposición en contra de dicha iniciativa de la presidenta Sheinbaum comenzó desde el principio de la sesión. El primero en disparar fue el panista Germán Martínez, quien llamó fraude legislativo a esta reforma a la Ley de Amparo.

“Esta reforma es un fraude parlamentario, no bastó una reforma judicial convencional y una simulación de elección judicial, ahora buscan ablandar la defensa de los derechos humanos reconocido internacionalmente, achicar el interés legítimo como la suspensión del acto autoritario que es una estafa. La suspensión en el amparo es un derecho sustantivo”. — Germán Martínez

Le siguió en el mismo tono la diputada del partido Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, cuyos compañeros de bancada portaban pequeñas pancartas que decían “No al desamparo”.

“Movimiento Ciudadano no será cómplice de esta votación para aprobar la ley de ‘desamparo’ de Morena y sus aliados. El derecho de Amparo que es una aportación de México al mundo es un derecho que protege a los ciudadanos de los abusos del poder del gobierno y no al revés. Lo que quiere Morena es que el gobierno pueda defenderse de su propia gente y es un atropello, pobrecito del gobierno todopoderoso, esta reforma aleja a la gente de a pie de la justicia, las comunidades, colectivos y organizaciones, ya lo decía Molotov: ‘si le das más poder al poder más pronto te van a venir a…’”.

¿Qué argumenta Morena sobre las reformas?

El debate empezó ríspido y parece que seguirá esa tónica en ambos bandos. Los de oposición buscaron suspender la discusión y analizar con más tiempo la minuta, pero los oficialistas insisten en que es falso que se elimina el amparo, cuando en realidad se busca acabar con los abusos de esa figura jurídica de la que se aprovecharon los despachos de abogados que solo buscan intereses económicos y favorecer a evasores fiscales.

Los diputados del PRI expresaron su absoluto rechazo a la ley de amparo porque “no proviene del pueblo sino del poder”, consideraron una contradicción que ahora el gobierno se defienda de las quejas ciudadanas y mostraron mantas con las frases: “Salvemos el amparo, no a la dictadura” y “Del amparo al desamparo”.

🔴El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó, en lo general, el dictamen a la minuta que modifica la #LeyDeAmparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución.



Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno, reiteró que esta iniciativa pretende modernizar el juicio de amparo, agilizar los juicios y evitar los abusos que paralizan políticas públicas o leyes aprobadas por el Congreso.

“La suspensión del acto reclamado se mantiene como herramienta esencial de protección, pero se evita su uso abusivo, no podrá emplearse para encubrir actividades ilícitas como lavado de dinero o evasión fiscal ni para detener actos de interés público que benefician a la sociedad y al mismo tiempo se garantiza la protección del mínimo vital, el salario, vivienda, alimentos, seguridad social; es decir, se protege a los ciudadanos, pero se evita que la justicia sea cómplice del abuso”.

Los diputados del PRI, PAN y MC reprocharon a Morena no incluir ni una sola palabra de los 35 especialistas en derecho que participaron en las audiencias públicas sobre la ley de amparo y calificaron ese parlamento abierto como una farsa, una burla y un engaño no solo a los participantes sino al pueblo de México.

