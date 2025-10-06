Diputados rechazan iniciativa que propone cárcel para quienes hagan y difundan memes generados con IA

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó tajante la iniciativa del legislador morenista Armando Corona Arvizu, que propone sancionar hasta con seis años de cárcel a quienes hagan o difundan memes y stickers generados con inteligencia artificial, si el consentimiento de la persona a la que se le caricaturiza.

En conferencia de prensa, enfatizó su compromiso con la libertad de expresión y las garantías individuales; además adelantó que seguramente esa propuesta no prosperará.

De hecho, Monreal tomó a broma esa iniciativa y entre risas, insistió que no la respalda y se pronunció a favor de la libertad de expresión y los derechos humanos.

“No, no estarían muchos de ustedes jajajaja. Ni yo, estoy en contra de todo esto, es una iniciativa como hay muchas que se presentan aquí, con ingenio y creatividad. Pero no va a pasar, se lo digo desde ahora. Claro que tiene derecho de presentar sus iniciativas, pero yo no la votaría en favor, a pesar de que es un compañero mío, no se ha discutido en el grupo parlamentario. No hay que hacer nada que afecte la libertad de expresión”. —

¿QUÉ OPINA LA OPOSICIÓN SOBRE LA INICIATIVA CONTRA MEMES?

Por su parte, la oposición no se quedó atrás en las críticas a dicha iniciativa que censura los memes y los stickers.

El líder del grupo parlamentario del PAN, José Elías Lixa, calificó de absurda la propuesta, y dijo que no vale la pena perder el tiempo en eso, ni siquiera en hablar de esas tonterías.

“Yo creo que se trata de una propuesta absurda y trasnochada, no es la primera vez que un legislador en la ocurrencia en no saber que presentar buscan ese tipo de reformas absurdas. Creo que no hay que dedicarles mucho tiempo a las tonterías, para mí lo es y sería repugnante que la Cámara de Diputados habiendo tanto temas relevantes como el evidente y creciente huachicol fiscal quieran ahora censurar a los chavos los sticker ya los no tan chavos, los memes”. — declaró el panista José Elías Lixa.

¿QUÉ CASTIGO SE PROPONE EN LA LEY PARA QUIENES DIFUNDAN MEMES?

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, consideró la intención morenista de censurar los memes como una dictadura.

“Es inaceptable y propio de un gobierno dictatorial tratar de callar las voces y en estos momentos este tipo de manifestaciones, a veces mucho más contundentes que un discurso pues quiere decir, cerrar totalmente las críticas de cualquier tipo y es claro que les molesta que alguien pueda no coincidir con ellos”. — señaló Moreira.

Y es que el diputado de Morena, Armando Corona Arvizu, presentó el pasado viernes una iniciativa para sancionar hasta con seis años de cárcel y de 300 a 600 días de multa, a quien realice stickers, memes y contenido con inteligencia artificial, sin la autorización de quien aparezca en ellos.

