Cruz Roja hace un llamado para apoyar a los damnificados por inundaciones

Ante la reciente tragedia por las inundaciones en varios estados del país, la Cruz Roja ha hecho un llamado a la solidaridad nacional, detallando las diversas formas en que la población puede canalizar su apoyo para los damnificados.

En entrevista para el programa “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el vicepresidente de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo de Agüero Leduc, destacó la característica solidaria de los mexicanos y confirmó que la ayuda es urgente y necesaria, desde donaciones en especie hasta apoyo económico.

¿Cómo puedes apoyar a los damnificados?

De Agüero Leduc informó que se han abierto centros de acopio en las instalaciones de la Cruz Roja en diversos estados.

La donación en especie se destina principalmente a la integración de dos tipos de kits esenciales:

Kits de Alimentos: Se solicitan insumos como atún, frijol, arroz, lentejas, aceite y azúcar.

Kits de Higiene Personal: Son fundamentales para devolver un "pedacito de dignidad" a las personas. Deben contener jabón, champú, pasta dental, desodorante, toallas femeninas y, de manera crucial por la naturaleza del desastre, repelente contra mosquitos.

#Enterate | Cruz Roja Mexicana activa su Plan de Acción y Respuesta ante las inundaciones en #Veracruz. pic.twitter.com/F2FmxuyY27 — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) October 12, 2025

¿Dónde y cómo hacer donativos económicos?

Para quienes deseen hacer donaciones en efectivo, la Cruz Roja ha dispuesto una cuenta bancaria oficial:Banco: BBVA Bancomer, número de Cuenta: 0404040406.

El vicepresidente de la Cruz Roja Mexicana también confirmó que se requiere el apoyo de voluntarios en los centros de acopio en los estados donde estén instalados para tareas como clasificar donativos, empacar las cajas y cargar los camiones.

Las voces de Veracruz nos recuerdan que la ayuda sí llega.

Cruz Roja Mexicana sigue presente, brindando apoyo a las familias afectadas por las inundaciones.#FuerzaVeracruz #CruzRojaMexicana #AyudaHumanitaria pic.twitter.com/xtsdDtWjFh — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) October 13, 2025

Actualmente, la institución ya cuenta con 100 voluntarios desplegados, principalmente en Veracruz, además de equipos de rescate y lanchas para atender zonas urbanas inundadas.

Para cualquier duda sobre donaciones, la cuenta bancaria o cómo sumarse como voluntario, la población puede comunicarse al teléfono de la Cruz Roja: 55 53 95 11 11.

Finalmente, el directivo envió un mensaje de esperanza a los afectados:

“A la gente que está en las zonas afectadas, yo les transmitiría un mensaje de esperanza porque vamos a llegar, vamos a llegar a donde estén y los vamos a atender en la mejor forma y al tope de nuestras capacidades. Estamos haciendo un esfuerzo y siempre la gente se suma con nosotros para apoyar a la gente que está pasando este tipo de situaciones”. — Eduardo de Agüero Leduc

