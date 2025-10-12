Suman 18 muertos por inundaciones en Veracruz

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que hasta el momento se tiene el reporte de 18 personas fallecidas derivado de las inundaciones ocasionadas por el temporal lluvioso que azotó la zona norte de la entidad.

Entrevistada en Poza Rica, la mandataria detalló que son 15 personas fallecidas en la ciudad petrolera, una en Papantla —un policía municipal que perdió la vida en acciones de rescate— y otra en Los Reyes, en la sierra de Zongolica, donde un conductor murió tras un desgajamiento de tierra sobre la carretera.

“Yo estoy con el dato de la Fiscalía, ayer teníamos lamentablemente 17 personas fallecidas, 15 en Poza Rica, más la persona que falleció en Papantla y Los Reyes, personas que se quedaron en sus viviendas, eso es lo que nos reportó la Fiscalía y esos son los datos”, — precisó Nahle.

La gobernadora pidió prudencia con la información, ya que al tratarse de familias que perdieron a alguna persona por las inundaciones, son con quienes las autoridades mantienen contacto directo para brindar apoyo y atención.

AVANZAN LABORES Y PUENTE AÉREO EN ILAMATLÁN

Por otra parte, Nahle informó que avanzan las labores de limpieza en Poza Rica, donde la calle Adolfo Ruiz Cortines ya se encuentra prácticamente transitable. Reconoció además que la población se ha abocado a limpiar viviendas, calles y colonias afectadas.

Indicó que las acciones de saneamiento continuarán en Álamo, con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que trabaja en el restablecimiento del servicio eléctrico tras casi cuatro días sin luz.

Asimismo, destacó que se logró establecer un puente aéreo con Ilamatlán, que permanecía incomunicado desde el inicio de la emergencia. “La buena noticia es que se hizo el puente aéreo en Ilamatlán; ahorita la Marina nos puso a disposición otro helicóptero, entre Defensa, Marina, Gobierno del Estado y Gobierno de Tamaulipas son seis o siete helicópteros”, señaló.

Debido al destrozo de caminos y carreteras, maquinaria estatal y federal ya se traslada a las zonas afectadas. En el municipio de El Higo, un camión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) logró ingresar con despensas, aunque aún existen áreas anegadas.

Finalmente, Nahle anunció que, una vez pasada la emergencia, se iniciará el censo casa por casa para levantar el registro de afectados y canalizar los apoyos estatales y federales correspondientes.

