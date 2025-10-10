48 municipios de Veracruz reportan afectaciones por las lluvias torrenciales

Hasta el momento se reportan afectaciones por lluvias en 48 municipios ubicados en la zona norte de Veracruz, principalmente en la región huasteca, por lo que se activaron los planes DN-III-E, Plan Marina y Plan Tajín para apoyo a la población, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

Los daños por inundaciones en #Veracruz se concentran en Álamo, Espinal, Zontecomatlán y Huayacocotla, donde se tienen reportes de derrumbes deslaves y el desbordamiento de varios Ríos, según la gobernadora del Estado @rocionahle.



Principales zonas con impacto por temporal lluvioso

De acuerdo a la mandataria los daños se concentran en Álamo, Espinal, Zontecomatlán y Huayacocotla, donde se tienen reportes de derrumbes, deslaves y el desbordamiento de varios ríos.

Tuvimos un temporal lluvioso con vaguada en todo el estado en las últimas horas, sin embargo, es en la zona de la Huasteca Alta y la Huasteca Baja donde desde ayer se vio desbordado con 48 municipios con afectaciones en toda la zona norte, tenemos 41 comunidades afectadas sobre todo comunidades y municipios que están alrededor del Río Cazones, el río Pantepec como es Álamo, el río Tuxpan, Tecolutla, Río Bobos, Nautla esos ríos son donde escurren toda el agua que viene de Puebla e Hidalgo”. — Detalló la gobernadora

Recordó que en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se informó que las afectaciones más fuertes fueron en Veracruz y la situación más urgente fue en Álamo, donde las lluvias han provocado inundaciones severas y el aislamiento de varias localidades.

Dónde está la afectación más grande es en Álamo, Poza Rica, Espinal cerca de Papantla, El Higo y Zontecomatlán en la Sierra de Huayacocotla, pero tenemos también en Gutiérrez Zamora donde se desbordó el río Tecolutla, tenemos Coyutla, en estos cinco municipios es donde traemos el reporte más fuerte de afectaciones”. — Dijo la Gobernadora

Indicó que hoy se supervisará desde el municipio de Poza Rica, donde llegará la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, a fin de dar un corte a la presidenta de la República de las afectaciones que se registran hasta las 12 horas.

Supervisión y apoyo en comunidades afectadas

La Gobernadora señaló que en Poza Rica el río Cazones registró un nuevo incremento en su nivel debido a los escurrimientos de zonas serranas, en Espinal se tiene una creciente del río derivada del desbordamiento del Necaxa, lo que mantiene bajo vigilancia a las autoridades.

En la sierra de Huayacocotla, particularmente en el municipio de Zontecomatlán, se han registrado derrumbes que bloquean caminos, por lo que se envió maquinaria para liberar los accesos y permitir el ingreso de apoyo humanitario.

Asimismo, indicó que se han activado 10 refugios temporales en la zona norte y que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) inició el envío de colchonetas, catres, alimentos e insumos para la población.