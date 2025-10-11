¡Sigue en aumento! Van 41 muertos y 27 desaparecidos por las lluvias en México

México sigue en alerta por las lluvias... Cinco estados están bajo el agua

Las intensas lluvias y las tormentas tropicales recientes han causado desastre en varios estados del país. Además, la cifra oficial de muertes se elevó a 41 personas fallecidas y 27 desaparecidos.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó el saldo preliminar, destacando la gravedad de la situación en cinco estados del país:

Los decesos se concentran principalmente en Hidalgo, con al menos 16 víctimas por deslaves.

15 en Veracruz

9 en Puebla.

1 en Querétaro

#ComunicadoCNPC📄



EL GOBIERNO DE MÉXICO REFUERZA ACCIONES DE ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN TRAS LLUVIAS INTENSAS EN CINCO ESTADOS pic.twitter.com/IrLrVjJQLh — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 11, 2025

Te podría interesar: Suben a 22 los muertos por lluvias en Hidalgo

¿Dónde se registran las mayores afectaciones por las lluvias?

La cifra de 27 desaparecidos sigue siendo la máxima prioridad, con equipos de búsqueda y rescate trabajando en las zonas de mayor riesgo.

Las autoridades han hecho un llamado urgente a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil y a evacuar las áreas de alto riesgo.

El día de hoy, y trabajando coordinadamente, la @CNPC_MX, @SEMAR_mx, @Defensamx1, @conagua_mx, @GobiernoVer y el H. Ayuntamiento de @pozaricadehgo llevaron a cabo una jornada de limpieza y recolección de residuos en el boulevard Ruiz Cortines, en Poza Rica, Veracruz.



Se contó… pic.twitter.com/0T0oTkk6eg — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 12, 2025

Los esfuerzos de rescate y auxilio se han intensificado con el despliegue de miles de elementos del Plan DN-III-E (Ejército), Plan Marina y personal de Protección Civil, quienes se enfocan en la localización de los desaparecidos y la atención a miles de familias afectadas por inundaciones y derrumbes, especialmente en el norte de Veracruz, donde el desbordamiento de ríos ha provocado daños masivos.

También puedes leer: Tormenta tropical Raymond provoca lluvias intensas y alto oleaje en el Pacífico mexicano

¿Qué acciones ha tomado el Gobierno Federal ante la emergencia?

Se han activado protocolos de emergencia en alrededor de 150 municipios.

Ante las afectaciones provocadas por las lluvias en Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, personal del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea (@Defensamx1) y Guardia Nacional (@GN_MEXICO_), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, aplica el Plan… pic.twitter.com/Nnrmm3QKB8 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 11, 2025

El Gobierno Federal mantiene comunicación constante con los gobernadores para coordinar la ayuda humanitaria, que incluye la habilitación de albergues temporales y la distribución de insumos básicos.

Síguenos en Google News y encuentra más información