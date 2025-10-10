;

Escala la emergencia por lluvias en 31 estados; Sheinbaum activa protocolos de apoyo

La presidenta encabezó una reunión con gobernadores y dependencias federales ante la emergencia por lluvias que afecta a 31 entidades del país y ha provocado daños severos en Veracruz, Puebla y San Luis Potosí.

Estados de la República están bajo el agua

Alejandra Pérez Molina

La emergencia por lluvias que azota a 31 entidades del país escaló. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se reunió virtualmente con los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como con titulares de Defensa, Marina, Conagua, SICT, CFE, Gobernación, Bienestar y Protección Civil.

Lo anterior para atender el desastre en dichos estados luego de las precipitaciones registradas durante la madrugada y el día de hoy.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que, pese a la desaparición del fideicomiso del FONDEN, los protocolos de emergencia están activados y existen recursos suficientes para garantizar la atención inmediata y la reconstrucción en las zonas dañadas.

¿Qué originó la emergencia por lluvias en México?

Las intensas lluvias, potenciadas por la presencia de la Tormenta Tropical “Raymond” en el Pacífico y otros sistemas meteorológicos, obligaron al despliegue del Plan DN-III-E del Ejército Mexicano y el Plan Marina.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, detalló la situación crítica en los tres estados más golpeados:

Veracruz concentra el mayor número de daños reportados al corte de hoy:

  • 38 municipios afectados declararon suspensión de clases.
  • 312 viviendas confirmadas con daños (con un preliminar de 5,000 solo en Álamo Temapache).
  • 18 corrientes desbordadas y 35 localidades incomunicadas.
  • Se registraron 15 deslaves/deslizamientos y 18 derrumbes carreteros.
  • 61 personas evacuadas y 6 personas rescatadas por las autoridades.

¿Qué estados registran mayores daños por las lluvias?

Puebla: Deslaves y Hospitales Afectados.

En Puebla, la geografía montañosa incrementó los riesgos por deslizamientos:

  • 26 municipios reportaron algún tipo de afectación.
  • 77 deslizamientos, derrumbes y deslaves en tramos carreteros.
  • 5 desbordamientos de ríos y el Hospital del IMSS de Huachinango reportó anegaciones.
  • Se suspendieron clases en 64 municipios de las Sierras Norte y Nororiental.

San Luis Potosí: Inundaciones por Desbordamiento.

En la Huasteca Potosina, el desbordamiento de ríos mantiene la alerta máxima:

  • 11 municipios afectados.
  • Desbordamiento de los ríos Axtla y Moctezuma.
  • Reporte de derrumbes de cerros que impactaron directamente a dos colonias.
  • 4 albergues se encuentran habilitados para la evacuación preventiva de viviendas.

Las autoridades mantienen la recomendación de extremar precauciones ante el riesgo latente de inundaciones, deslaves y caída de árboles, ya que las lluvias persistirán en gran parte del territorio nacional durante el fin de semana.

