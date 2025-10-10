Escala la emergencia por lluvias en 31 estados; Sheinbaum activa protocolos de apoyo
La presidenta encabezó una reunión con gobernadores y dependencias federales ante la emergencia por lluvias que afecta a 31 entidades del país y ha provocado daños severos en Veracruz, Puebla y San Luis Potosí.
La emergencia por lluvias que azota a 31 entidades del país escaló. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se reunió virtualmente con los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como con titulares de Defensa, Marina, Conagua, SICT, CFE, Gobernación, Bienestar y Protección Civil.
Lo anterior para atender el desastre en dichos estados luego de las precipitaciones registradas durante la madrugada y el día de hoy.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que, pese a la desaparición del fideicomiso del FONDEN, los protocolos de emergencia están activados y existen recursos suficientes para garantizar la atención inmediata y la reconstrucción en las zonas dañadas.
¿Qué originó la emergencia por lluvias en México?
Las intensas lluvias, potenciadas por la presencia de la Tormenta Tropical “Raymond” en el Pacífico y otros sistemas meteorológicos, obligaron al despliegue del Plan DN-III-E del Ejército Mexicano y el Plan Marina.
La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, detalló la situación crítica en los tres estados más golpeados:
Veracruz concentra el mayor número de daños reportados al corte de hoy:
- 38 municipios afectados declararon suspensión de clases.
- 312 viviendas confirmadas con daños (con un preliminar de 5,000 solo en Álamo Temapache).
- 18 corrientes desbordadas y 35 localidades incomunicadas.
- Se registraron 15 deslaves/deslizamientos y 18 derrumbes carreteros.
- 61 personas evacuadas y 6 personas rescatadas por las autoridades.
¿Qué estados registran mayores daños por las lluvias?
Puebla: Deslaves y Hospitales Afectados.
En Puebla, la geografía montañosa incrementó los riesgos por deslizamientos:
- 26 municipios reportaron algún tipo de afectación.
- 77 deslizamientos, derrumbes y deslaves en tramos carreteros.
- 5 desbordamientos de ríos y el Hospital del IMSS de Huachinango reportó anegaciones.
- Se suspendieron clases en 64 municipios de las Sierras Norte y Nororiental.
San Luis Potosí: Inundaciones por Desbordamiento.
En la Huasteca Potosina, el desbordamiento de ríos mantiene la alerta máxima:
- 11 municipios afectados.
- Desbordamiento de los ríos Axtla y Moctezuma.
- Reporte de derrumbes de cerros que impactaron directamente a dos colonias.
- 4 albergues se encuentran habilitados para la evacuación preventiva de viviendas.
Las autoridades mantienen la recomendación de extremar precauciones ante el riesgo latente de inundaciones, deslaves y caída de árboles, ya que las lluvias persistirán en gran parte del territorio nacional durante el fin de semana.