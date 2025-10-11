Suben a 22 los muertos por lluvias en Hidalgo

La Coordinación Nacional de Protección Civil informa que ascendieron a 22 muertos por las fuertes lluvias en Hidalgo registradas en los últimos días.

De acuerdo con la dependencia federal, se reportan afectaciones en 13 municipios, con mil 200 viviendas dañadas, 308 escuelas impactadas y 59 centros de salud con algún tipo de vulneración.

Continuamos trabajando para reabrir caminos y restablecer la comunicación en las zonas afectadas. Cada vía recuperada nos permite que la ayuda llegue más rápido a las comunidades.



¿Cuáles son las principales afectaciones en el estado?

Las autoridades federales señalaron que hay 150 comunidades sin accesos, seis corrientes desbordadas, 71 vías de comunicación con afectaciones y 190 derrumbes o deslizamientos de laderas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó 65 mil 443 usuarios afectados con un avance de 49.7 por ciento en la restitución del servicio eléctrico, mientras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) detalló que hay 17 interrupciones en la red federal.

#CFEInforma | Hasta el momento se ha restablecido el suministro a 236,368 usuarios, que representa un avance del 73.78% respecto a todos los afectados por las fuertes lluvias y vientos en el oriente del país.



¿Qué acciones se han implementado tras las lluvias en Hidalgo?

De acuerdo con la SICT, diez interrupciones fueron atendidas y siete siguen en proceso, con 300 kilómetros atendidos de los 600 kilómetros afectados, apoyados por 41 elementos y 18 maquinarias.

También hay 80 incidencias en la red estatal, de las cuales siete fueron atendidas y 73 permanecen en proceso, con diez elementos y 22 máquinas que realizan labores de remoción de material en zonas afectadas por los deslaves, aunado a que se habilitaron tres centros de acopio, así como refugios temporales en los municipios de Juárez, Huejutla, Tepeapulco y Tepeji.

