Lluvias en Nayarit provocan desbordamiento de ríos y afectaciones en varios municipios

Las lluvias intensas en Nayarit que han azotado la zona costera del estado, provocaron desbordamiento de arroyos y ríos, causando diversos daños en los municipios de Bahía de Banderas, Compostela, San Blas y Amatlán de Cañas.

¿Qué zonas resultaron más afectadas por las lluvias?

En Jalcocotán, municipio de San Blas, se reportan cuantiosos daños materiales por inundaciones en viviendas, especialmente aquellas asentadas en las márgenes de los arroyos y ríos.

Además, se encuentra sin servicio de agua potable debido a daños en las tuberías.

En esta población, de las más afectadas por las lluvias, se habilitó una escuela como albergue para reubicar a familias que habitaban en zonas de riesgo.

El Ejército y los tres órdenes de gobierno participan en labores de apoyo a las familias afectadas.

Al medio día de este domingo se presentó el gobernador de la Nayarit, Miguel Ángel Navarro, para supervisar las acciones de contención.

¿Qué vías de comunicación fueron bloqueadas?

Las intensas lluvias también provocaron deslaves en cerros, generando bloqueos y cierre temporal de vialidades importantes, como la carretera federal 200, que conduce de Tepic a Puerto Vallarta, y la federal 15, que va de Tepic a Mazatlán, que también se vio interrumpida por momentos. Así como también el camino que une a Amatlán de Cañas con Ahuacatlán que es su acceso a la zona centro del estado.

Los municipios costeros aún se encuentran contabilizando los daños causados por las recientes tormentas, causados por los remanentes de “Raymond”, después del huracán “Priscila”, que apenas tuvo lugar hace pocos días.

Hasta el momento, no se han registrado personas fallecidas, ni desaparecidas.

