Deslave de una enorme roca en Morelos deja tres muertos, entre ellos un bebé

Una familia quedó sepultada por el deslave en Morelos, ocurrido en el poblado de Huajintlán del municipio de Amacuzac, situado en la región sur del estado.

Las víctimas son dos adultos y un bebé de dos años; otro menor de edad fue rescatado con vida de los escombros.

¿Cómo ocurrió el derrumbe en Huajintlán?

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que cerca de las 6:30 de la mañana de este domingo, se recibió el reporte del desprendimiento de enormes piedras de un cerro aledaño a la carretera federal Cuernavaca - Taxco, la cual, una cayó sobre una vivienda en la colonia Los Limones, perteneciente al poblado de Huajintlán.

Hasta el sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, elementos de Protección Civil Municipal y Estatal, así como brigadistas y voluntarios para tratar de ayudar en las labores de rescate.

¿Qué se sabe de las víctimas y causas del siniestro?

Al arribo de los equipos de emergencia, se confirmó el fallecimiento de tres personas que los vecinos identificaron como Jesús, de 27 años; Sofía, de 26; y un bebé.

La información preliminar indica que las fuertes lluvias ocasionaron el reblandecimiento de un cerro, que generó el deslave de una roca de aproximadamente cuatro toneladas, la cual, destruyó la vivienda.

