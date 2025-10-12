Clara Brugada rinde su primer informe de Gobierno; destaca reducción en homicidios en CDMX

“A grito es un honor estar con Clara hoy”, fue recibida la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada en la Asamblea Legislativa de la capital, para rendir su primer informe de gobierno.

Después de llegar al Palacio donde dos representantes de un grupo originario de Xochimilco, le entregó el bastón de mando, la Mandataria Capitalina se tomó selfies con legisladores, alcaldes y alcaldesas a quienes saludó de mano, abrazo y beso, ya en su mensaje presumió aumento en número de empleos, estabilidad económica, trabajos en las llamadas utopías y construcción de otras 14, además dijo, hay tolerancia cero en la violencia a mujeres y feminicidio. Clara Brugada anunció que con este informe llegó también con nuevas iniciativas de leyes y reformas.

“De la iniciativa de la ley del sistema de cuidados y hacer justicia a las mujeres, también presentamos reformas en materia de despojos, para fortalecer las sanciones por este grave delito, asimismo estamos proponiendo reformas para aumentar las penas por delitos de lesiones agravadas por razones de género, esta es una iniciativa que nos ayuda a combatir la violencia hacia las mujeres”.

Así mismo presumió menos delitos en la capital y más detenciones, con más paz justicia y bienestar dijo, aumentaron las denuncias en materia de extorsión y redujeron los homicidios dolosos.

“Logramos una reducción del 2024 a la fecha de 12% en los delitos de alta impacto, así que podemos confirmar que esta ciudad lleva siete años con una trayectoria la baja en términos de inseguridad… las detenciones por delitos de alto impacto se han incrementado un 18% es decir más judicialización y menos impunidad, también tenemos que hablar del homicidio doloso desde el 2019 a la fecha este es el delito que más lastima la sociedad ha bajado 50%”.

En un mensaje que inició con poco más de media hora de retraso, se comprometió en aumentar la iluminación, también enfatizó se cumplió el compromiso de aumentar el número de cámaras de videovigilancia llegando a 115 mil. En materia de vivienda hablo de una inversión de 9 mil mdp y mientras los integrantes de la bancada de Acción Nacional se retiraron del recinto, Brugada Molina afirmó, no habrá más cartel inmobiliario.

“Estamos comprometidos a echar andar un gran plan allí donde hay grifo y estamos también comprometidos con la erradicación de cualquier forma de corrupción inmobiliaria especialmente aquella que se hace al amparo del poder y que lucra con derechos para hacer negocios indebidos no más carteles inmobiliarios en la ciudad de México impulsamos también el Consejo metropolitano para atender la movilidad la seguridad el aire el agua y la gestión de residuos”.

Y recordó ya hay una iniciativa de ley para que las rentas no suban por encima de la inflación y se construya la Defensoría Inquilinaris para garantizar el respeto de arrendadores y arrendatarios. Ante representantes del poder ejecutivo, legislativo y judicial federal y de la Ciudad de México, se comprometió a dejar en la historia los problemas de baches.

“El reencarpetado de la infraestructura es la solución de raíz no no bastaba ni vamos a destinar todos los recursos en bacheos vamos y ya arrancamos esta semana el programa de estratégico de pavimentación que significa buen camino y que cubrirá 250 km lineales de repavimentación de reencarpetar amiento de las violetas con una inversión de 2600 millones de pesos”.

La Jefa de Gobierno llamó a los diputados locales mantener diálogo constante.

“Les propongo un ejercicio republicano de diálogo entre poderes de manera periódica para construir una agenda común en favor de la ciudad tal y como lo hacemos en otras áreas así que queremos platicar discutir periódicamente lo que acontece en la ciudad nos preparamos”.

Afirmando que la Ciudad se prepara para Mundial del próximo enfatizo que se continuarán respetando las manifestaciones siempre y cuando mencionó, sean pacíficas.

“Todas las expresiones políticas e ideas tienen derecho a manifestarse, siempre de manera pacífica, el camino es la paz la ruta es la democracia, lo decimos con serenidad y firmeza nunca responderemos con represión, pero quienes cometan delitos tendrán que responder ante las autoridades nuestra responsabilidad es proteger y cuidar a todas y todos somos un gobierno pacifista que no permitirá violencia en las calles queremos que las marchas bienvenidas todas las marchas en la ciudad pero pacíficas”.

Previamente la mandataria capitalina escuchó los posicionamientos de la distintas bancadas, Morena y los partidos de oposición destacaron programas sociales y atención en seguridad, afirmaron hay un gobierno humanista e incluyente. También se pronunciaron por atender temas ambientales. Xochitl Bravo, coordinadora de Morena hizo un llamado a las y los congresistas así como las y los alcaldes de la capital.

El panista Andrés Atayde Rubeolo, pidió a la Jefa de Gobierno, garantizar acceso a la vivienda, por cierto que no dejó de lado el problema de bacheo e inundaciones.

El petista Ernesto Villarreal, manifestó apoyo a víctimas de la explosión en el puente de la Concordia y reconoció así al gobierno de la ciudad. en temas de libertad de expresión.

Nora Arias del Partido de la Revolución Democrática pidió legislar a favor de quienes cuidan la seguridad de la Ciudad.