Identificar al autor material en el asesinato de colaboradores de Clara Brugada es prioritario: Bertha Alcalde

El homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz ocurrido el 20 de mayo sigue bajo investigación. La Fiscalía capitalina realizó un operativo con 11 cateos y logró la detención de 13 personas, presuntamente ligadas a la logística que permitió ejecutar el crimen contra los colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, detalló en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, que los detenidos están “vinculados sobre todo con la operación logística que permitió que se realizara el terrible homicidio de Ximena y José”.

13 detenidos y 11 cateos por el asesinato de Ximena y José: "Es probable que estás personas pertenezcan a uno o a varios grupos delictivos, tanto en la #CDMX como en el #EdoMex", @BerthaAlcalde.



Durante los cateos se aseguraron armas, drogas, autopartes robadas y se ubicó un domicilio donde se resguardó una de las motos usadas en el ataque.

Autor material sigue prófugo

De acuerdo con las investigaciones, al menos dos vehículos dieron seguimiento a los colaboradores de Brugada durante 20 días previos al crimen, lo que muestra que el ataque fue planeado con antelación, señaló la fiscal, sin embargo, el autor material que disparó aún no ha sido identificado, lo que representa la principal prioridad de la Fiscalía.

“Es probable que pertenezcan a uno o varios grupos delictivos tanto del Estado de México como de la Ciudad de México”, señaló Alcalde, quien subrayó que la prioridad del caso es dar con la persona que disparó.

La fiscal indicó que habrá más información cuando existan “resultados concretos”, ya que el sigilo es clave para no entorpecer la investigación.

