Un Juez de Control encontró los elementos suficientes para vincular a proceso a Norma Angélica N, por el delito de asociación delictuosa, luego de que las autoridades obtuvieran datos de prueba que la vinculan con el homicidio de los funcionarios capitalinos Ximena Guzmán y José Muñoz.

TE PUEDE INTERESAR: Brote de virus coxsackie en Puebla: ¿Qué tan contagioso es y cómo prevenir las ampollas en niños?

¿Qué determinó el juez en la audiencia?

En la continuación de audiencia, el impartidor le mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva y le fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Vinculan a proceso a Norma Angélica ‘N’ ligada a muerte de colaboradores de Clara Brugada Ampliar

El domingo pasado se realizó la audiencia de cumplimiento de aprehensión, en la que la defensa de la implicada solicitó la duplicidad del término constitucional.

De esta manera, Norma Angélica ‘N’ permanecerá en prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

¿Qué antecedentes tiene la acusada?

Cabe destacar que desde el pasado 22 de agosto, la implicada fue vinculada por delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico, además por posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que esta causa se transfirió al fuero federal.

Como se recordará, la agresión en contra de los dos funcionarios cercanos a la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, se registró el pasado 20 de mayo sobre Calzada de Tlalpan y Eje 4 Sur, pero hasta el momento no se ha logrado detener a los autores materiales ni intelectuales de esta doble ejecución.

Detenidos relacionados con el homicidio de colaboradores de Clara Brugada Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información