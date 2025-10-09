;

  • 09 OCT 2025, Actualizado 20:54

Autoridades en alerta por intensas lluvias y afectaciones en CDMX y Edomex

Las autoridades mantienen activo el operativo Tormenta ante las lluvias en CDMX y municipios del Estado de México, que han provocado encharcamientos y afectaciones en vialidades

Se han registrado fuertes lluvias en la CDMX y el EDOMEX que han causado inundaciones

Se han registrado fuertes lluvias en la CDMX y el EDOMEX que han causado inundaciones

Víctor Sandoval Hernández

Después de las intensas lluvias en CDMX y ráfagas de viento registradas la mañana de este miércoles en varias alcaldías y municipios del Estado de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), en coordinación con los servicios de emergencia estatales y municipales, mantienen la alerta ante el pronóstico de más precipitaciones durante las próximas horas.

Te podría interesar: Lluvias intensas dejan bajo el agua a Iztapalapa

¿Qué zonas fueron las más afectadas por las lluvias?

El Operativo Tormenta continúa activo debido a los encharcamientos importantes que se presentaron en diversas vialidades del oriente de la CDMX y zonas metropolitanas del Valle de México, lo que provocó caos vial y afectaciones en principales avenidas.

La dependencia precisó que las anegaciones más severas se registraron en Circuito Interior, Calzada Zaragoza, Ermita, Carretera México-Puebla, Avenida Insurgentes Norte, Calzada Vallejo, Paseo de la Reforma, San Cosme, Thiers, Marina Nacional y Avenida Oceanía, siendo San Cosme uno de los puntos más afectados.

En Paseo de la Reforma se desplegaron vehículos tipo vactor para el desazolve del drenaje, así como grúas y personal de control y tránsito para liberar la circulación.

También puedes leer: Lluvias en CDMX dejaron más de 38 millones de m³ de agua y severos encharcamientos

¿Qué medidas aplican las autoridades ante el temporal?

Otros puntos conflictivos se reportaron en la Glorieta de la Raza y Euskaro, así como en cruces de Periférico con Viaducto, Carlos Lazo y Paseo de la Reforma, además de Avenida Chapultepec con Insurgentes y Bucareli, y Avenida Observatorio con Anillo Periférico.

En la zona poniente, se registraron encharcamientos en Avenida Ejército Nacional y Moliere, además de Presidente Masaryk y Mariano Escobedo.

Autoridades capitalinas también se mantienen en alerta en los municipios conurbados del Estado de México como Tlalnepantla, Atizapán, Valle Dorado, Naucalpan, Los Reyes, Chalco, Nezahualcóyotl y Texcoco, donde las lluvias han ocasionado afectaciones significativas.

La intensa lluvia ha dejado afectaciones en Nezahualcóyotl

Las autoridades exhortan a la población a evitar circular por zonas inundadas, atender las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informados sobre los reportes meteorológicos oficiales.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad