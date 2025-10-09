Autoridades en alerta por intensas lluvias y afectaciones en CDMX y Edomex

Se han registrado fuertes lluvias en la CDMX y el EDOMEX que han causado inundaciones

Después de las intensas lluvias en CDMX y ráfagas de viento registradas la mañana de este miércoles en varias alcaldías y municipios del Estado de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), en coordinación con los servicios de emergencia estatales y municipales, mantienen la alerta ante el pronóstico de más precipitaciones durante las próximas horas.

#PronósticoDelTiempo || La tarde de este jueves se prevén lluvias fuertes puntuales🌧️ e intervalos de chubascos; valores altos de lluvia acumulada en el sur, centro y poniente de la Ciudad de México☔️.



Toma tus precauciones y mantente informado. #TrabajandoJuntos… pic.twitter.com/skQ07apzUA — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 9, 2025

¿Qué zonas fueron las más afectadas por las lluvias?

El Operativo Tormenta continúa activo debido a los encharcamientos importantes que se presentaron en diversas vialidades del oriente de la CDMX y zonas metropolitanas del Valle de México, lo que provocó caos vial y afectaciones en principales avenidas.

La dependencia precisó que las anegaciones más severas se registraron en Circuito Interior, Calzada Zaragoza, Ermita, Carretera México-Puebla, Avenida Insurgentes Norte, Calzada Vallejo, Paseo de la Reforma, San Cosme, Thiers, Marina Nacional y Avenida Oceanía, siendo San Cosme uno de los puntos más afectados.

Equipos de emergencias laboraron en el seccionamiento de un árbol que cayó en Salónica, Col. U. H. Cuitláhuac, @AzcapotzalcoMx. Al caer, se tuvo afectación en la reja perimetral de una unidad habitacional. No hubo lesionados. #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/2mY2a4Zrn6 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 9, 2025

En Paseo de la Reforma se desplegaron vehículos tipo vactor para el desazolve del drenaje, así como grúas y personal de control y tránsito para liberar la circulación.

¿Qué medidas aplican las autoridades ante el temporal?

Otros puntos conflictivos se reportaron en la Glorieta de la Raza y Euskaro, así como en cruces de Periférico con Viaducto, Carlos Lazo y Paseo de la Reforma, además de Avenida Chapultepec con Insurgentes y Bucareli, y Avenida Observatorio con Anillo Periférico.

En la zona poniente, se registraron encharcamientos en Avenida Ejército Nacional y Moliere, además de Presidente Masaryk y Mariano Escobedo.

Autoridades capitalinas también se mantienen en alerta en los municipios conurbados del Estado de México como Tlalnepantla, Atizapán, Valle Dorado, Naucalpan, Los Reyes, Chalco, Nezahualcóyotl y Texcoco, donde las lluvias han ocasionado afectaciones significativas.

La intensa lluvia ha dejado afectaciones en Nezahualcóyotl Ampliar

Las autoridades exhortan a la población a evitar circular por zonas inundadas, atender las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informados sobre los reportes meteorológicos oficiales.

