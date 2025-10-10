Suspenden clases en Hidalgo por lluvias tras paso del huracán “Priscila”

Más de un millón 200 mil alumnos en Hidalgo suspendieron clases este viernes debido a las intensas lluvias.

Ante las recientes lluvias registradas en Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH) anunció la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos durante este viernes, como medida preventiva tras los efectos del huracán Priscila.

De acuerdo con la SEPH, las actividades continuarán a distancia y se reanudarán el próximo lunes en educación básica, media superior y superior. La disposición incluye planteles de preescolar, primaria, secundaria, CECyTEH, CONALEP, COBAEH y los Bachilleratos del Estado de Hidalgo.

Universidades también suspenden clases

En el caso de la educación superior, la medida se aplica a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), escuelas normales, institutos tecnológicos, colegios y universidades politécnicas, así como a las universidades tecnológicas.

Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) también determinó la suspensión de actividades escolares presenciales en todo el estado, debido a las condiciones meteorológicas adversas que han afectado la entidad desde el miércoles.

🌧️ De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican lluvias de fuertes a torrenciales en distintas regiones del estado.



⚠️ Te comparto algunas recomendaciones para mantenerte a salvo ante las condiciones climatológicas. Sigue las indicaciones de Protección Civil y… pic.twitter.com/sc3kiRZc81 — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) October 9, 2025

Menchaca pide priorizar la seguridad escolar

El gobernador Julio Menchaca Salazar informó que la medida busca garantizar la seguridad de la comunidad escolar ante el impacto del huracán Priscila.Señaló que se realiza una revisión de los planteles educativos, carreteras y caminos estatales afectados por las lluvias, con apoyo de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS).

En total, más de un millón 200 mil estudiantes suspendieron clases este viernes, después de que varias escuelas en el Valle del Mezquital, la Huasteca y la Otomí-Tepehua ya habían cancelado actividades desde el jueves por las malas condiciones de las carreteras.

¿Cuál es el pronóstico para la entidad?

De acuerdo con las autoridades de la Conagua dan a conocer que las condiciones para los estados afectados como Hidalgo continuarán en las próximas horas.

