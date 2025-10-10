Tormenta tropical Raymond provoca lluvias intensas y alto oleaje en el Pacífico mexicano

La tormenta tropical Raymond se desplaza de forma paralela a las costas de Colima y Jalisco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este viernes 10 de octubre de 2025 que la tormenta tropical Raymond se desplazará de forma paralela a las costas de Guerrero y Michoacán, generando lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias muy fuertes en Nayarit.

Además, Raymond estará acompañada de rachas de viento de 60 a 80 km/h con posible formación de trombas marinas y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. En tanto, se esperan vientos de 40 a 60 km/h y oleaje de hasta 3 metros en Nayarit, Sinaloa y Guerrero, y de 1 a 2 metros en las costas de Oaxaca y Chiapas.

TE PODRÍA INTERESAR: 48 municipios de Veracruz reportan afectaciones por las lluvias torrenciales

#AvisoMeteorológico Se mantiene el #Pronóstico de #Lluvias de muy fuertes a intensas en el occidente y sur de #México, por #Raymond. Los detalles de la información en https://t.co/hHebAgBhmp pic.twitter.com/1GFovt92kx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2025

TE PODRÍA INTERESAR: Suspenden clases en Hidalgo por lluvias tras paso del huracán “Priscila”

“Priscilla” se debilita frente a Baja California Sur

El SMN informó que la tormenta Priscilla se degradará a ciclón post-tropical frente a la costa oeste de Baja California Sur, aunque continuará provocando lluvias fuertes y oleaje elevado en la región. Sus desprendimientos nubosos ocasionarán chubascos en Baja California.

Asimismo, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, en interacción con la vaguada monzónica, generará lluvias intensas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, y muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas.

Pronóstico de lluvias

Intensas (75 a 150 mm): San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Chiapas. Fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Durango y Zacatecas.

Baja California, Sonora, Durango y Zacatecas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua y Coahuila.

Finalmente, la aproximación de la onda tropical número 37 a la Península de Yucatán provocará chubascos y lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

TE PODRÍA INTERESAR: Primera demanda de una ballena fue admitida por un juez en México: Nora Cabrera

AHZ.

Síguenos en Google News y encuentra más información