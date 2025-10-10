Celebran en Venezuela el Nobel de la Paz entre abrazos y persecución política

María Corina Machado, líder de la oposición al régimen en #Venezuela, es la Premio Nobel de la Paz 2025; una pasó más cerca de “conquistar la libertad”

Venezuela recibe el Nobel de la Paz Venezuela con abrazos “como si fuese el fin de año, repitiendo el escenario del 28 de julio, cuando la gente sintió que había ganado las elecciones antes de que Maduro se robara los resultados”; paradójicamente, “María Corina no está abrazando a nadie, está en la clandestinidad, toda su familia está en el exilio, sus compañeros de trabajo todos están presos, desaparecidos o exiliados”, compartió el periodista Luis Carlos Díaz.

Gente que se abraza por el #PremioNobelDePaz2025 mientras "@MariaCorinaYA no está abrazando a nadie, toda su familia está fuera del país, en el exilio, sus compañeros de trabajo están presos, desaparecidos o exiliados", @LuisCarlos.



¿Cómo se vive el ambiente tras el Nobel en Venezuela?

El ambiente en Venezuela es “triste por un lado, pero como una victoria civil gigante”.María Corina viene de las jóvenes trabajadoras por los derechos de la mujer y los derechos electorales, su ideología es de centro liberal, y al iniciar como diputada comenzó a recibir muchísimas agresiones del chavismo.

En 2019, incluso recibió golpes en el Parlamento y fue perseguida; hace dos años el gobierno le impidió ser la candidata de la oposición, aunque ganó las primarias con el 93% de los votos. El gobierno le inventó un acto de corrupción que no demostró, pero la inhabilitó por 15 años.

¿Qué pasa con el equipo de María Corina Machado?

Edmundo González fue su mancuerna política y junto a ella ganaron a Nicolás Maduro, pero este rechazó el resultado y persiguió a toda la disidencia.El equipo completo de María Corina Machado está en la clandestinidad, en centros de detención o en el exilio, como Edmundo González, quien se encuentra en España.

En Venezuela “cada día hay desaparecidos, es terreno seguro para el narcotráfico que para el chavismo genera más de 8 mil millones de dólares al año”.

Luis Carlos Díaz señaló que no hay presión internacional: “Petro, Lula e incluso en algunas ocasiones Sheinbaum, han demostrado que no son presión, son aliados”. Agregó que en el gobierno no hay reconocimiento de la contrincante, lo que ha generado “estigmatización y persecución”, en tanto, “la persecución continúa en contra de todos los seguidores de María Corina”.

