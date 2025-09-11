Accidente de pipa en Iztapalapa fue una combinación de malas acciones: Gonzalo Monroy

La combinación de muchos malos actos como pipas que van a exceso de velocidad y vías de comunicación en mal estado, no solo de CDMX, sino en toda la República, dan como resultado tragedias como la de ayer en Iztapalapa, que deja ya 8 personas fallecidas, reconoció el experto en energía y consultor, Gonzalo Monroy quien refirió “discrecionalidad” en la labor de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Ayer el gas licuado derramado halló una fuente de ignición y dejó terribles resultados, detalló.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, Monroy detalló que el gas contenido en la pipa, -una de las más grandes-, con una reacción química se transformó en esa nube blanca que al tocar un factor de ignición como un escape, fuego, cigarro, se encendió y a diferencia de una pipa con gasolina que se sigue quemando hasta que se agota, esta pipa cuando estalla alcanza un gran flamazo”

Sobre la responsabilidad de los transportistas, recordó que anoche la agencia de seguridad en materia de hidrocarburos dio a conocer el nombre de la empresa, Silza, que inicialmente parecería que no tenía en regla sus papeles, sin embargo, conforme pasaron las horas.

La empresa respondió y se puso a la orden de las autoridades”. —

No obstante, reconoció que “la regulación que corresponde a la ASEA a veces es discrecional y da margen de maniobra”.

