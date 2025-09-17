Familiares de heridos denuncian mal uso de donaciones tras explosión Iztapalapa en Puente de la Concordia

Módulo de ayuda para los heridos de la explosión de la pipa en Iztapalapa

Familiares de las cinco personas que continúan hospitalizadas en el IMSS 197, tras la explosión Iztapalapa en el Puente de la Concordia, piden a las personas que quieran aportar cualquier ayuda económica, se acerquen a ellos a las afueras del hospital del IMSS y no depositen a ninguna tarjeta bancaria.

“Que vengan directo con los afectados que ya no depositen nada que vengan directo con los afectados“. — Pidieron los familiares

¿Cómo se están recibiendo las donaciones en el IMSS 197?

Ellos se encuentran en una carpa de color blanco donde las personas que están recibiendo las aportaciones se identifican con chaleco de color rojo.

Módulo de donaciones para heridos de la explosión de la pipa en Iztapalapa Ampliar

La aclaración se debió a que mucha gente que apoyó económicamente, lo hizo a una cuenta bancaria que pertenecía al familiar de uno de los heridos, sin que este repartiera el dinero al resto de los lesionados.

De acuerdo con algunos testimonios, el familiar del herido, quien más tarde murió, ya no regresó al Hospital del IMSS 197, llevándose la ayuda económica y los víveres que la gente donó para las víctimas de la explosión de la pipa de gas.

¿Qué denuncian los familiares de los afectados?

“Estaban diciendo que también habían depositado en una tarjeta ayuda, pero esa ayuda no la hemos visto la familia del fallecido ya se fue y dicen que habían depositado en la tarjeta de ellos y la verdad nosotros como afectados de ese dinero no hemos visto nada”. — Dijeron los familiares

Hasta el momento son cinco personas las que continúan recibiendo atención médica en el hospital del IMSS 197 que está ubicado en el municipio de Texcoco.