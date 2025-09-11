FGJCDMX investigará explosión… gobierno revisará sistema de traslado: Sheinbaum

"Estamos apoyando en todo lo que se necesita y nuestra solidaridad está con los familiares de las víctimas”, firmó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el accidente ocurrido ayer en Iztapalapa. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que desde los primeros momentos del accidente en Iztapalapa, ocurrido por la explosión de una pipa de gas LP, distintas áreas del Gobierno Federal colaboraron para dar atención inmediata a los afectados.

“Hemos estado cercanos con los equipos de Salud, la Secretaría de Defensa, Marina y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien desde el primer momento estuvo ahí. Estamos apoyando en todo lo que se necesita y nuestra solidaridad está con los familiares de las víctimas”, señaló.

Investigación a la empresa Zilsa

Cuestionada sobre posibles acciones legales contra la empresa Zilsa, responsable del vehículo accidentado, Sheinbaum aclaró que será la Fiscalía de la Ciudad de México la que deslinde responsabilidades. No obstante, reconoció la colaboración de la compañía:

“La empresa informó que tiene sus seguros en regla y que apoyará en todo lo que se requiera, eso es positivo porque en otras ocasiones no ocurre. La Fiscalía determinará las causas del accidente”.

Revisión al sistema de traslado de combustibles

La mandataria adelantó que, además de atender a las víctimas, se fortalecerán las medidas de seguridad en el transporte de combustibles:

“Estamos modificando los permisos a empresas de transporte de gas LP y gasolina, en relación con el combate al huachicol y al contrabando de combustible. El procedimiento de trazabilidad debe aplicarse en todo el traslado para evitar tragedias como la de ayer”.

Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo, confirmó que el conductor de la pipa accidentada es atendido en el hospital de Magdalena de las Salinas, mientras los familiares de las víctimas permanecen en observación médica y reciben apoyo psicológico.

