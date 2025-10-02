;

  • 02 OCT 2025, Actualizado 22:39

Padres de niños con cáncer rechazan reforma a la Ley de Amparo

El Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con cáncer A.C. advirtió que la reforma a la Ley de Amparo podría dejar sin tratamientos a menores enfermos al invalidar suspensiones vigentes.

Denuncian que la reforma viola el principio de irretroactividad

Denuncian que la reforma viola el principio de irretroactividad

Sandra Tapia Vázquez

El Movimiento Nacional por la Salud Papás de niños con cáncer condenó este jueves la reforma a la Ley de Amparo recién aprobada en el Senado de la República.

Madres y padres de niños con cáncer han exigido medicamentos durante años

También puedes leer: Padres de niños con cáncer anuncian nuevas marchas por desabasto de medicamentos

¿Qué críticas hicieron a la reforma de la Ley de Amparo?

A través de un video difundido en redes sociales, el vocero de padres y madres de niños con cáncer, Israel Rivas aseguró que con la retroactividad el gobierno morenista, con la mano en la cintura, echará abajo las suspensiones y ya no tendrán tratamientos los menores enfermos.

Indicó que esta modificación es una evidente violación al artículo 14 de la Constitución, con el principio de irretroactividad, y como consecuencia cientos de amparos no serán acatados.

Te podría interesar: Secretaría de Salud otorgará 6 mil 400 pesos bimestrales a las Familias de Niñas y Niños con Cáncer

¿Qué dijo Israel Rivas sobre la reforma?

“Gracias Morena, gracias presidenta Sheinbaum por este atentado a la defensa de los derechos humanos, gracias. Son unos irresponsables, cobardes, asesinos, eso es lo que es hoy Morena”.

—  

Israel Rivas calificó la aprobación de esta reforma como un atraco a la defensa de los derechos humanos.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad