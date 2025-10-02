Padres de niños con cáncer rechazan reforma a la Ley de Amparo

Denuncian que la reforma viola el principio de irretroactividad

El Movimiento Nacional por la Salud Papás de niños con cáncer condenó este jueves la reforma a la Ley de Amparo recién aprobada en el Senado de la República.

Madres y padres de niños con cáncer han exigido medicamentos durante años Ampliar

¿Qué críticas hicieron a la reforma de la Ley de Amparo?

A través de un video difundido en redes sociales, el vocero de padres y madres de niños con cáncer, Israel Rivas aseguró que con la retroactividad el gobierno morenista, con la mano en la cintura, echará abajo las suspensiones y ya no tendrán tratamientos los menores enfermos.

Indicó que esta modificación es una evidente violación al artículo 14 de la Constitución, con el principio de irretroactividad, y como consecuencia cientos de amparos no serán acatados.

Israel Rivas, vocero del Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con cáncer A.C., condenó la reforma a la #LeyAmparo recién aprobada en el @senadomexicano.



¿Qué dijo Israel Rivas sobre la reforma?

“Gracias Morena, gracias presidenta Sheinbaum por este atentado a la defensa de los derechos humanos, gracias. Son unos irresponsables, cobardes, asesinos, eso es lo que es hoy Morena”. —

Israel Rivas calificó la aprobación de esta reforma como un atraco a la defensa de los derechos humanos.

