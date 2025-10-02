PAN acusa que reforma a la Ley de Amparo cierra la puerta a ciudadanos
El dirigente del PAN, Jorge Romero, acusó que la reforma Ley de Amparo busca impedir la defensa de ciudadanos frente a abusos del poder, al señalar que Morena legisla con “dedicatoria”.
Morena legisla con “dedicatoria” señaló este jueves el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero tras la aprobación en el Senado de la República de la reforma Ley de Amparo.
¿Qué acusó el PAN sobre la reforma?
En entrevista luego de participar en la inauguración del Foro América Libre, el líder nacional panista consideró que Morena en el gobierno y el Congreso pretende impedir que los ciudadanos se defiendan contra leyes como la de telecomunicaciones, conocida como “ley espía”.
Acusó que pareciera que los morenistas legislan para cerrar la puerta a los ciudadanos con este tipo de reformas.
“Promovimos amparos contra las leyes espía, y responden con otra reforma para que no puedas ampararte contra esas leyes. Como siempre, sus legislaciones son con dedicatoria y con instrucciones ejecutivas previas”, dijo.
¿Qué dijo sobre las leyes espía?
Jorge Romero recordó que las “leyes espías” permiten a la autoridad meterse a tu celular y saber dónde están las personas y por eso el PAN promovió más de 10 mil amparos de ciudadanos.
Sin embargo, adelantó que su partido y sus legisladores estarán atentos a la actuación de los jueces y magistrados y dependerá de ellos demostrar si están al servicio de las personas o si sólo van a acatar las “barbaridades del gobierno”.