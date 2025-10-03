;

  • 03 OCT 2025, Actualizado 18:53

Sheinbaum pide ajustes a reforma de Ley de Amparo para evitar retroactividad |Video

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Congreso adecuaciones a la Ley de Amparo, aclarando que no tendrá efectos retroactivos ni afectará derechos adquiridos.

La iniciativa original de reforma a la Ley de Amparo, enviada por la mandataria no prevé retroactividad ni afectación a derechos adquiridos. aclaró el ministro en retiro, Arturo Zaldívar.FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La iniciativa original de reforma a la Ley de Amparo, enviada por la mandataria no prevé retroactividad ni afectación a derechos adquiridos. aclaró el ministro en retiro, Arturo Zaldívar. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Rocío Jardínez Hernández

Al insistir que no deben existir leyes contrarias a la Constitución, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes en Palacio Nacional la presentación de una propuesta para modificar el proyecto de Ley de Amparo aprobado por el Senado de la República.

Ajustes propuestos

En conferencia matutina, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno, aseguró que la iniciativa original enviada por la mandataria no prevé retroactividad ni afectación a derechos adquiridos. Sin embargo, propuso adecuaciones que clarifiquen el carácter procesal de la Ley de Amparo, con el fin de evitar interpretaciones confusas.

“De manera respetuosa y en el ánimo de un diálogo institucional, sugerimos establecer explícitamente que la Ley de Amparo es una ley procesal. Esto no sería estrictamente necesario, pero ayuda a que la norma tenga también un efecto pedagógico y sea entendida por el pueblo, aun con los tecnicismos jurídicos que son inevitables”, señaló Zaldívar.

TE PUEDE INTERESAR: *Aprueba Morena Ley de Amparo en el Senado

*Reforma a la Ley de Amparo protege al poder y viola la no retroactividad: Carolina Viggiano

Derechos adquiridos sin cambios

El exministro explicó que las etapas procesales concluidas mantendrán los derechos adquiridos bajo las normas vigentes al momento de su actuación. En tanto, las acciones posteriores a la entrada en vigor del nuevo decreto se regirán por las disposiciones reformadas, sin menoscabar garantías previas.

AHZ.

TE PODRÍA INTERESAR: Reforma a Ley de Amparo debilita tribunales independientes: Javier Martín Reyes

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad