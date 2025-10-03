Sheinbaum pide ajustes a reforma de Ley de Amparo para evitar retroactividad |Video

La iniciativa original de reforma a la Ley de Amparo, enviada por la mandataria no prevé retroactividad ni afectación a derechos adquiridos. aclaró el ministro en retiro, Arturo Zaldívar. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Al insistir que no deben existir leyes contrarias a la Constitución, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este viernes en Palacio Nacional la presentación de una propuesta para modificar el proyecto de Ley de Amparo aprobado por el Senado de la República.

Ajustes propuestos

En conferencia matutina, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno, aseguró que la iniciativa original enviada por la mandataria no prevé retroactividad ni afectación a derechos adquiridos. Sin embargo, propuso adecuaciones que clarifiquen el carácter procesal de la Ley de Amparo, con el fin de evitar interpretaciones confusas.

“De manera respetuosa y en el ánimo de un diálogo institucional, sugerimos establecer explícitamente que la Ley de Amparo es una ley procesal. Esto no sería estrictamente necesario, pero ayuda a que la norma tenga también un efecto pedagógico y sea entendida por el pueblo, aun con los tecnicismos jurídicos que son inevitables”, señaló Zaldívar.

Derechos adquiridos sin cambios

El exministro explicó que las etapas procesales concluidas mantendrán los derechos adquiridos bajo las normas vigentes al momento de su actuación. En tanto, las acciones posteriores a la entrada en vigor del nuevo decreto se regirán por las disposiciones reformadas, sin menoscabar garantías previas.

