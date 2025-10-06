Iniciativa antimemes y stickers, es en verdad una “ley censura”: Vampipe

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Luego de que el diputado de Morena, Armando Corona Arvizu, presentara una iniciativa para castigar a quienes lleguen a crear, manipular, transformar o reproducir imágenes, videos, audios y “representaciones digitales” hechas con inteligencia artificial o editadas, el memero político, conocido como Vampipe, refirió que esta es “una ley antimemes”.

“Ya no es casualidad, ya es generalizado, de todos modos están buscando censurar aunque la Presidenta diga que no”, afirmó el memero en entrevista con Carlos Loret de Mola para “Así las Cosas”.

¿Qué busca la llamada Ley antimemes?

Resaltó que en Morena solo avalan leyes para blindar a funcionarios, y refirió que aprueban leyes como “la Ley de Amparo es retroactiva, cuando de por sí ya es malo el amparo”.

En el caso de la llamada “ley antimemes y stickers”, dijo, la quieren activar con la intención de “proteger a las mujeres, a personas con discapacidades o menores de edad”, pero aseguró “mientras no es algo sexualizado, no entiendo por qué quieren defenderse”.

Anímate a encerrarlo, @Claudiashein. Que no se quede sólo en un berrinche. https://t.co/kMRPmnL2nU — vampipe ⍨ (@vampipe) October 6, 2025

TE PODRÍA INTERESAR: Ley antimemes y stickers: ¿Con cuántos años de cárcel propone Morena castigar a quienes crean chistes virales?

¿Qué dijo Vampipe sobre la censura digital?

Señaló que el Gobierno “ya tiene jueces, diputados, senadores, periodistas, y la sociedad tenemos los stickers”. Afirmando que es “la forma en la que la sociedad nos estábamos quejando… la Presidenta siempre que se refiere a Twitter trata de minimizar, pero siempre está pendiente”.

Y resaltó que en la política “oposición no veo, por eso la sociedad los hace trastabillar, siempre están hablando de nosotros”.

TE PODRÍA INTERESAR: Lord Molécula presume fotomontaje con AMLO hecho con inteligencia artificial: “¡Qué cosas tiene la vida!”

Síguenos en Google News para más información.