Sheinbaum prioriza Ley de Amparo y evita hablar de violencia en marcha del 2 de octubre

Ley de Amparo, México Canta y Hoy Toca México, fueron los temas que la presidenta Claudia Sheinbaum, dio prioridad en la mañanera de este viernes, sin permitir la sesión de preguntas y respuestas ni posicionarse sobre los actos violentos registrados este jueves durante la marcha por conmemoración de 57 años del movimiento estudiantil de 1968.

A pesar de que a voz alzada la Primera Mandataria fue cuestionada sobre lo ocurrido en el Zócalo de la capital del país, la Primera Mandataria emprendió la huida, después de posar para una fotografía con Octavio De la Torre De Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo quien previamente presentó los resultados de la primera jornada del programa “Hoy toca México”.

¿Por qué Sheinbaum no habló de la violencia del 2 de octubre?

También estuvo presente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, así como los semifinalistas del programa “México Canta”, a quien se les dio la oportunidad de presentar los temas con los que concursarán el próximo domingo en la final.

En la conferencia de alrededor de 54 minutos, la Jefa del Ejecutivo Federal, no hizo mención de los hechos donde de acuerdo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada , 94 elementos de la policía capitalina fueron trasladados a distintos hospitales para su atención especializada; 78 fueron dados de alta durante la noche, 16 permanecen en observación y tres se reportan delicados.

¿Qué dijeron las autoridades capitalinas sobre los actos vandálicos?

En conferencia de prensa la noche del 2 de octubre, el secretario de Gobierno, César Cravioto, afirmó que los actos vandálicos registrados como el saqueo de tiendas además de las agresiones, fueron un acto de provocación por quienes están en contra de la llamada Cuarta Transformación.

