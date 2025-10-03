Marcha del 2 de octubre tenía el objetivo de provocar a la policía, pero no lo lograron, los delitos ya se investigan: Pablo Vázquez

Marcha del 2 de octubre tenía el objetivo de provocar a la policía, pero no lo lograron, afirmó el titutlar de la SSC de CDMX, Pablo Vázquez.

“Esta movilización del 2 de octubre, una conmemoración triste, fue aprovechada por un grupo que tenía el objetivo claro de provocar sin mediar, un número de más de 350 personas muy violentas de las que no podemos entender su actuar, comenzaron con acciones directas desde Tlatelolco, buscando en esta fecha ecos de acciones del pasado, pero nosotros actuamos con apego al protocolo de nuestros mandos, contener y dar cabida a las distintas expresiones sin reprimir, afirmó el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez en entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así las Cosas”, en donde advirtió:

Nosotros no investigamos manifestantes, investigamos delitos en coordinación con la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México". —

El titular de seguridad de la capital, reconoció el trabajo de los elementos en acción y detalló que por los hechos violentos de ayer, 94 policías fueron llevados para atención hospitalaria, de los cuales solo permanecen 16 y se espera que sean dados de alta en el trascurso de este viernes. 29 civiles fueron atendidos en el sitio, y uno más llegó por sus medios a un hospital, de los cuales ya no se reporta ninguno bajo atención.

Y refirió que las lesiones de los integrantes del llamado bloque negro fueron resultado de sus propias acciones.

TE PODRÍA INTERESAR: Gobierno acusa agresión y provocación contra policías en Marcha del 2 de octubre

¿Autoridad rebasada durante la protesta?

Pablo Vázquez refirió que los grupos de manifestantes se fueron agrupando en torno al Zócalo, a lo largo de todo el recorrido y desde diversos puntos, provocando a los elementos policiacos durante todo el recorrido de Tlatelolco al Zócalo, pero a pesar de que las acciones fueron subiendo de tono dijo, “en ningún momento pensábamos coartar o reprimir la expresión” y reconoció “puede haber enojo, pero desde una posición institucional marcaron la diferencia, eso fortalece a la policía, el esfuerzo será reconocido”, por lo que ahora la institución dijo “tiene el foco puesto en la recuperación de los elementos policiacos”.

¿Se investigan los hechos violentos del 2 de octubre?

Aunque aun sin cifras, se sabe que fueron muchos los negocios afectados en el recorrido de los manifestantes, en particular del bloque negro, por lo que el titular de Seguridad afirmó; “No investigamos manifestantes, investigamos delitos… ayer se cometieron varios delitos y se investigan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”.

Reiteró que “lo de ayer tenía un objetivo planeado de provocar, y no cumplieron” porque afirmó que “los ciudadanos cuentan con la mejor policía que actúa conforme a principios claros en una ciudad donde el derecho a expresarse tiene amplitud, una ciudad de libertad y de derechos”.

Síguenos en Google News y encuentra más información