“No pactamos con mafiosos”: Rosa Icela Rodríguez al comparecer en el Senado
En su comparecencia en el Senado, Rosa Icela Rodríguez rechazó pactos con criminales y aseguró que habrá procesados por el huachicol fiscal, en medio de señalamientos que alcanzan al gobierno de Claudia Sheinbaum y a Adán Augusto López.
“No pactamos ni con criminales ni con mafiosos”, sentenció la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en medio de los escándalos que envuelven al gobierno de Claudia Sheinbaum por el huachicol fiscal.
Y también los señalamientos contra el líder morenista Adán Augusto López por presunta evasión de impuestos, conflicto de intereses y su narcosecretario de seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró este martes que el Gobierno Federal mantiene una política firme de cero corrupción y cero impunidad frente al llamado huachicol fiscal.
Senado exige respuestas sobre el huachicol fiscal
Durante su comparecencia en el Senado, por el Primer Informe de Gobierno, la funcionaria fue duramente increpada por el panista Ricardo Anaya.
“La pregunta es ¿quién se robó tanto dinero por el huachicol fiscal, dónde están los responsables?, exigimos cero impunidad”, dijo el líder del PAN en el Senado.
Rosa Icela Rodríguez adelantó que en los próximos días un grupo de personas será procesado por su participación en estas prácticas ilícitas.
“No, no se ha acabado la investigación, va a seguir adelante y hay bastantes, bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata”, advirtió.
Afirmó que las personas que están detenidas por huachicol fiscal fueron resultado de una investigación del propio Gobierno de México y están recibiendo los castigos.
Coordinación contra el fraude y tensión política
También reiteró que el combate a este delito se realiza en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, instancias que trabajan en la identificación de empresas y particulares que participan en esquemas de evasión y fraude relacionados con el combustible.
Rodríguez reconoció la labor de la Secretaría de Marina, institución que, dijo, “dio el golpe de timón” y cuenta con la confianza de la ciudadanía en esta estrategia.
Al terminar la comparecencia varios senadoras y senadores se acercaron a saludar a Rosa Icela Rodríguez quien se despidió muy amable de beso y abrazo del priista Manuel Añorve y de la emecista Amalia García.
Pero a Adán Augusto López sólo lo saludó de lejos y lo dejo con el beso en la boca.
