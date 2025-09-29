Primer Informe: La presidenta Claudia Sheinbaum convoca a evento masivo en el Zócalo CDMX

A poco menos de un año de tomar posesión de la presidencia, Claudia Sheinbaum ha convocado a un evento masivo en el Zócalo CDMX para compartir con los ciudadanos los avances de su administración.

Por lo que la mandataria ha extendido una invitación directa para que la gente se una a esta celebración de la transformación. Te contamos cuándo será y a qué hora para que tomes precauciones.

¿Por qué habrá un evento masivo en el Zócalo de la CDMX con la presidenta Claudia Sheinbaum?

El evento masivo en el Zócalo de la CDMX con la presidenta Claudia Sheinbaum se llevará a cabo con motivo de su primer año como mandataria del país. Así, dará un mensaje a la nación para informar detalladamente sobre las acciones, logros y temas clave impulsados durante sus primeros 365 días al frente del gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un video en redes sociales invitando a todos aquellos y aquellas a reunirse una vez más en Zócalo de la CDMX.

En el video de invitación, que se compartió tras la conferencia matutina del viernes 26 de septiembre, se hace un recuento visual de su primer año, destacando el histórico momento en que la primera mujer asumió la presidencia de México. Con este gran evento masivo en el Zócalo CDMX, la presidenta cerrará la gira de informes regionales que ha realizado por distintos estados del país.

A un año de gobierno, los invito a reunirnos una vez más el domingo 5 de octubre a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. pic.twitter.com/kV9g021GJV — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 26, 2025

¿Cuándo y a qué hora comenzará?

El evento masivo en el Zócalo CDMX dará inicio el próximo domingo 5 de octubre a las 11:00 horas. Si quieres ser parte del Primer Informe de la presidenta, marca tu calendario y llega temprano a la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.

La invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum a este evento masivo en el Zócalo CDMX está cargada de simbolismo. En el video de convocatoria, se le escucha decir: “Les invito a que nos juntemos una vez más en este maravilloso Zócalo, a un año de que llegamos juntos y juntas”.

Así que si andas por la capital el domingo, toma en cuenta que habrá cierres en calles aledañas por este evento masivo en donde se celebra el primer año de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

