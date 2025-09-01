Rosa Icela Rodríguez entrega a la Cámara de Diputados el informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

Rosa Icela Rodríguez entrega en San Lázaro el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

Esta tarde arribó a la Cámara de Diputados la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para la entrega del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Llegada y recepción en San Lázaro

La funcionaria fue recibida por una comisión de cortesía encabezada por el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal y otros legisladores morenistas desde la entrada al recinto hasta el salón de Plenos de la Cámara de Diputados.

Cabe resaltar que en la comisión de cortesía no hay legisladores de oposición.

Entrega del documento y protocolo legislativo

Se prevé que hará entrega del documento al aún presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna y al término se despedirá de los diputados y senadores presentes en la sesión de Congreso General con la que da inicio el periodo ordinario de sesiones.