El senador morenista, Adán Augusto López asegura que es atacado por grupos de la derecha

Adán Augusto López afirmó que los ataques en su contra provienen de la derecha y de algunos empresarios

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, ahora acusó a un grupo de la derecha, no necesariamente de la oposición política, de haber orquestado los ataques en su contra por sus declaraciones patrimoniales.

En entrevistas expresó que mantiene la conciencia tranquila frente a los señalamientos sobre posibles conflictos de interés y su actividad empresarial.

El morenista aclaró que ya no realiza otras actividades profesionales, solo su negocio ganadero en Tabasco, del cual se encuentra al día con sus declaraciones fiscales y contribuciones.

Acusaciones por oposición a la reforma judicial

López Hernández sostuvo que la campaña en su contra no es interna ni proviene de Morena, sino que forma parte de un ataque organizado contra el proyecto de la 4T, impulsado principalmente por sectores de la derecha y empresarios que buscan frenar los cambios estructurales, como la reforma judicial que busca acabar con privilegios y consolidar un nuevo Poder Judicial.

“Mire, viene de gentes evidentemente a los que les duele, por ejemplo, que hoy haya un nuevo poder judicial, una reforma judicial. Hay que ver quiénes son los interesados en seguir como hacían antes, manejando a la corte, a los juzgados, a los magistrados” — Declaró el senador

¿El ataque viene de la oposición?, se le cuestionó.

Básicamente de sectores de la derecha, quienes no se dicen oposición política como tal, pero que son oposición. ¿Empresarios? Hay de todo, claro, es una conjunción de intereses, respondió.

Declaraciones sobre su gestión y legalidad patrimonial

Reconoció también que como secretario de Gobernación afectó intereses particulares:

“Pues desde luego que en el segundo cargo más importante del país se afectan intereses y se acaban privilegios. Pues es parte de la operación de uno” — Afirmó

El senador reiteró que seguirá desempeñando su cargo con normalidad y descartó que su figura sea vulnerable frente a los opositores.