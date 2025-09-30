Alejandro Encinas se va a Washington, será embajador en la OEA

Alejandro Encinas, exsubsecretario de la SEGOB, fue propuesto por Sheinbaum como embajador ante la OEA.( FOTO: Cuartoscuro (Archivo) )

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República tres nombramientos diplomáticos que deberán ser ratificados por la Cámara Alta en los próximos días.

Los perfiles propuestos

Entre las designaciones, destaca la de Alejandro Encinas Rodríguez, actual secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, quien fue propuesto como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, D.C., Estados Unidos.

Asimismo, la presidenta planteó el nombramiento de Laura Elena Carrillo Cubillas como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria y Representante Permanente de México ante las agencias de la ONU en Roma: la FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

El tercer nombramiento corresponde a Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, propuesto como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federativa del Brasil.

Proceso en el Senado

Los tres candidatos deberán comparecer este martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde expondrán su trayectoria y argumentos para ser considerados idóneos en los cargos. Posteriormente, el pleno votará para ratificar o rechazar sus designaciones.

