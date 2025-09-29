Sheinbaum niega fuego amigo contra Adán Augusto y pide aclarar situación fiscal

Confirma Claudia Sheinbaum, que Adán Augusto López tiene que aclarar las veces que tenga que aclarar la procedencia de sus recursos y niega fuego amigo. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Aunque con visible pausa, en la mañanera desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en su administración no existe fuego amigo en contra del legislador Adán Augusto, después de ser señalado por su relación con Hernán Bermúdez, líder del grupo criminal “La Barredora” y quien trabajó como secretario de seguridad de Tabasco en la administración de López Hernández.

“Que no va pues con nuestro gobierno, nosotros decimos la verdad aquí por eso tenemos mañaneros no tenemos por qué andar filtrando nada…-Entonces ¿descartaría que se tratara de fuego amigo de su gobierno contra el Senado?-(Pausa) Por supuesto a ver ahí está… si hay algo contra cualquier persona de Morena, que se encuentre, que tenga pruebas, se procede así como se procede contra cualquier persona militante del PAN del PRI, de cualquier partido político, aquí no cubrimos a nadie y menos vamos a estar con insidias”.

¿Existe fuego amigo en el caso de Adán Augusto?

Cuestionada sobre el origen de la información que reveló la deuda del también ex Secretario de Gobernación por 79 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, insistió que en las administraciones de la llamada Cuarta Transformación, no existen filtración de documentos.

“No nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó… En, desde el gobierno anterior acostumbraban en los gobiernos del pasado, andar filtrando documentos, para afectar a una u otra persona… si nosotros tenemos alguna irregularidad detectada, se presenta en términos administrativos, a la Secretaría Anticorrupción y si hay algún asunto penal se presenta a la Fiscalía General de la República, como lo hizo la Marina en el caso de personal de Marina que se detectó que está involucrado en el contrabando de combustible”.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la deuda al SAT?

La mandataria confió en que de ser necesario, Adán Augusto López podrá aclarar las veces que sean necesarias.

“Pues él ya aclaró y si hay alguna irregularidad se informa y entonces ahora es la visión de qué… hay es que en el periodo de López Obrador, hubo corrupción, López Obrador bueno no hubiera podido haber programas de bienestar si no hubiera acabado con gran parte de la corrupción del gobierno… y el senador claro y si tiene que aclarar más cosas que las aclare, no, no hay ningún problema y si hay alguna cosa, pues siempre el SAT investiga cualquier persona, pero, pues que aclare Adán Augusto no hay ninguna investigación en torno a gusto”.

Y es que de acuerdo a documentación presentada por una televisora, Adán Augusto López recibió de una empresa proveedora durante su administración en Tabasco (2019-2021) y de otra señalada por el SAT por simular operaciones.

