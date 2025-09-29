Vivienda para Madres Solteras CONAVI: Éstas son las nuevas fechas para el registro y los módulos presenciales

Con el programa de Vivienda para Madres Solteras a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) del Gobierno de México, se podrá beneficiar a un grupo minoritario de la sociedad. Te contamos dónde están los nuevos módulos para registrarte en estas nuevas fechas y todos los detalles para adquirir una vivienda digna.

Vivienda para Madres Solteras CONAVI: ¿Cuáles son las nuevas fechas de registro?

De acuerdo con la página oficial de la CONAVI, el objetivo de este programa es garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y segura, ofreciendo modalidades de apoyo. Asimismo, este esquema está dirigido a quienes residen en zonas de alta marginación y grupos en situación de vulnerabilidad, como las madres solteras, a quienes aseguraron se les dará prioridad.

Por ende, si eres una de las madres solteras que busca una solución accesible para vivir, es importante que te mantengas al pendiente de sitios web oficiales para que puedas inscribirte al programa de Vivienda para Madres Solteras CONAVI.

De acuerdo con información oficial, el registro se abrió desde el pasado 25 de septiembre, aunque no mencionaron la fecha de finalización de la misma.

El programa #ViviendaParaElBienestar avanza.

A partir de hoy, 25 de septiembre, comienza la segunda etapa de selección de personas beneficiarias. Seguimos trabajando para llevar hogares dignos a quienes más lo necesitan.#CONAVI #SegundoPiso4T pic.twitter.com/8ubsorGMY2 — Conavi (@Conavi_mx) September 25, 2025

¿Dónde se encuentran los módulos?

El proceso es completamente gratuito, y aunque en un inicio del programa de Vivienda para Madres Solteras CONAVI solo estaba en algunos estados de la República, ahora se ha ampliado.

Los módulos se encuentran en:

Baja California Sur: Loreto (29 de septiembre), La Paz.

Loreto (29 de septiembre), La Paz. Sonora: Puerto Peñasco, Nogales, Álamos.

Puerto Peñasco, Nogales, Álamos. Sinaloa: El Fuerte.

El Fuerte. Nayarit: Ahuacatlán.

Ahuacatlán. Durango: Gómez Palacio.

Gómez Palacio. Coahuila: Sabinas.

Sabinas. Nuevo León: Linares.

Linares. Tamaulipas: Matamoros, Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo.

Matamoros, Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo. Zacatecas: Tlaltenango de Sánchez Román.

Tlaltenango de Sánchez Román. San Luis Potosí: Ciudad Valles, Charcas.

Ciudad Valles, Charcas. Aguascalientes: Aguascalientes.

Aguascalientes. Guanajuato: San Diego de la Unión, Salvatierra, Celaya, Cortazar.

San Diego de la Unión, Salvatierra, Celaya, Cortazar. Colima: Tecomán.

Tecomán. Michoacán: Pátzcuaro.

Pátzcuaro. Guerrero: Tlalchapa.

Tlalchapa. Estado de México: Atlacomulco.

Atlacomulco. Morelos: Xoxocotla.

Xoxocotla. Hidalgo: Tepeji del Río de Ocampo, El Arenal.

Tepeji del Río de Ocampo, El Arenal. Puebla: Acajete, Ocotepec.

Acajete, Ocotepec. Tlaxcala: Santa Cruz Tlaxcala.

Santa Cruz Tlaxcala. Tabasco: Jonuta, Cunduacán, Tacotalpa, Balancán.

Jonuta, Cunduacán, Tacotalpa, Balancán. Campeche: Campeche.

Campeche. Yucatán: Panabá, Tizimín, Izamal, Bokobá, Tekax, Peto (29 de septiembre).

Panabá, Tizimín, Izamal, Bokobá, Tekax, Peto (29 de septiembre). Quintana Roo: Benito Juárez.

Benito Juárez. Chiapas: Arriaga, Acapetahua, Tonalá.

¿Qué requisitos se necesitan para el programa Vivienda para Madres Solteras CONAVI?

Para participar en la convocatoria del programa de Vivienda para Madres Solteras CONAVI las solicitantes deberán cumplir una serie de características para poder acceder a él. Es decir, los requisitos son:

No contar con vivienda propia

Ser mayor de 18 años de edad

Tener dependientes económicos

Tener un ingreso menor a 2 salarios mínimos

No ser derechohabiente de INFONAVIT y FOVISSSTE

No ser parte de ningún programa de la CONAVI

Vivir en la zona indicada

Estos criterios aseguran que el apoyo llegue directamente a los grupos prioritarios, incluyendo mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad y población indígena.

Recuerda que el registro es presencial y completamente gratuito, por lo que si cumples con todo lo anterior, deberás esperar a ser preseleccionada y contactada vía telefónica para seguir con el procedimiento.

TAMBI É N PUEDES LEER: Apoyo de Vivienda para Madres Solteras CONAVI: Conoce los requisitos para inscribirte en este programa