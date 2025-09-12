Vivienda para Madres Solteras CONAVI: ¿Cuándo comienzan las visitas domiciliarias?

En un esfuerzo del Gobierno de México para garantizar el derecho a una vivienda digna, enfocándose en las zonas del país con mayor rezago social y marginación, conocidas como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). Así que, si hiciste tu registro, la vivienda para madres solteras de la CONAVI por fin comenzó las visitas domiciliarias, te dejamos todos los detalles.

¿Cuándo serán las visitas domiciliarias?

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) anunció que, como parte de su Programa de Vivienda para el Bienestar 2025, ya se están llevando a cabo las visitas domiciliarias para las personas preseleccionadas. Si bien el programa está abierto a la población en general, es importante aclarar que le da prioridad a las jefas de familia, por eso se le conoce como el programa de vivienda para madres solteras CONAVI.

Si te preseleccionaron en la primera etapa, el personal de la Secretaría de Bienestar visitará tu domicilio entre el 8 y el 20 de septiembre de 2025.

Ojo con esto: el objetivo de la visita es verificar que la información que proporcionaste en el registro sea correcta. El personal estará debidamente identificado con un chaleco oficial y un gafete. Además, te informarán de la visita con anticipación a través de un mensaje SMS al número que registraste.

🏠💬 El Programa de Vivienda para el Bienestar está dirigido a personas de escasos recursos, pero no todos califican.



Fernando León, subdirector de Revista Fortuna, explicó a Karla Santillán en #AsíLasCosasWPM cuáles son los requisitos para acceder. pic.twitter.com/Q71CnbPeIq — W Radio México (@WRADIOMexico) August 14, 2025

¿Qué requisitos se necesitan?

Si todavía no te has registrado, revisa los requisitos que pide el programa de vivienda para madres solteras CONAVI. Es importante que cumplas con todos para que tu solicitud sea considerada:

Edad: Tener 18 años o más. Si eres menor de edad, debes tener dependientes económicos a tu cargo.

Tener 18 años o más. Si eres menor de edad, debes tener dependientes económicos a tu cargo. Ingreso: El ingreso familiar no debe ser mayor a 2 salarios mínimos.

El ingreso familiar no debe ser mayor a 2 salarios mínimos. Sin apoyos previos: No ser derechohabiente del Infonavit, Fovissste o cualquier otro instituto de vivienda. Tampoco debes haber recibido un apoyo de vivienda de la CONAVI antes.

No ser derechohabiente del Infonavit, Fovissste o cualquier otro instituto de vivienda. Tampoco debes haber recibido un apoyo de vivienda de la CONAVI antes. Sin casa propia: No ser propietaria de una vivienda.

La CONAVI ha reiterado que todos los trámites para este apoyo son completamente gratuitos y no necesitas intermediarios ni gestores. Cualquier persona que te pida dinero a cambio de ayudarte con la solicitud está cometiendo un delito y debes denunciarla.

Así que, si buscas una oportunidad para tener tu propia casa, el programa de vivienda para madres solteras CONAVI es una excelente opción. Mantente al pendiente de los comunicados oficiales para no perderte ningún detalle.

