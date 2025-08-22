Apoyo de Vivienda para Madres Solteras CONAVI: ¿Qué estados son los prioritarios para este programa?
El programa tiene como objetivo alcanzar un millón de nuevos hogares en todo el país
El apoyo de Vivienda para Madres Solteras CONAVI, busca que esta población pueda acceder a un hogar que sea accesible y fácil de obtener. Te contamos qué estados iniciarán con el registro y qué requisitos debes cumplir.
¿Qué estados serán los primeros beneficiados con el Apoyo de Vivienda para Madres Solteras CONAVI?
Es importante saber que las autoridades correspondientes, le han dado prioridad a varios estados para poder registrar a la población en situación de vulnerabilidad, como a las madres solteras. Es por eso que los estados que cuentan con el registro del Apoyo de Vivienda para Madres solteras CDMX son:
- Baja California
- Zacatecas
- Guanajuato
- Hidalgo
- Puebla
TAMBIÉN PUEDES LEER: Apoyo de Vivienda para Madres Solteras CONAVI: ¿Dónde se encuentran los módulos para hacer el registro?
Es importante mencionar que también son solo unos municipios, es decir:
Baja California:
- Mexicali
- Playas de Rosario
Zacatecas:
- Guadalupe
- Fresnillo
- Jalpa
- Juchipila
- Luis Moya
- Miguel Azua
Guanajuato:
- Acámbaro
- Romita
- San Felipe
Hidalgo:
- San Agustín Tlaxiaca
- Ixmiquipan
Puebla:
- San José Chiapa
Es importante que revises la documentación para que no te falte nada al momento de hacer el registro. Asimismo, deberás acudir presencialmente a ciertos módulos donde se estarán apoyando con todas las dudas que tenga la población.
TAMBIÉN PUEDES LEER: Apoyo de Vivienda para Madres Solteras CONAVI: Conoce los requisitos para inscribirte en este programa