Apoyo de Vivienda para Madres Solteras CONAVI: ¿Qué estados son los prioritarios para este programa?

El apoyo de Vivienda para Madres Solteras CONAVI, busca que esta población pueda acceder a un hogar que sea accesible y fácil de obtener. Te contamos qué estados iniciarán con el registro y qué requisitos debes cumplir.

¿Qué estados serán los primeros beneficiados con el Apoyo de Vivienda para Madres Solteras CONAVI?

Es importante saber que las autoridades correspondientes, le han dado prioridad a varios estados para poder registrar a la población en situación de vulnerabilidad, como a las madres solteras. Es por eso que los estados que cuentan con el registro del Apoyo de Vivienda para Madres solteras CDMX son:

Baja California

Zacatecas

Guanajuato

Hidalgo

Puebla

Es importante mencionar que también son solo unos municipios, es decir:

Baja California:

Mexicali

Playas de Rosario

Zacatecas:

Guadalupe

Fresnillo

Jalpa

Juchipila

Luis Moya

Miguel Azua

Guanajuato:

Acámbaro

Romita

San Felipe

Hidalgo:

San Agustín Tlaxiaca

Ixmiquipan

Puebla:

San José Chiapa

Es importante que revises la documentación para que no te falte nada al momento de hacer el registro. Asimismo, deberás acudir presencialmente a ciertos módulos donde se estarán apoyando con todas las dudas que tenga la población.

