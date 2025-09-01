Apoyo de Vivienda para Madres Solteras CONAVI: ¿Qué sigue si fuiste pre-seleccionada?
La CONAVI ya publicó los primeros resultados de quienes fueron pre-seleccionadas en este periodo de tiempo, te decimos qué sigue en caso de pasar a la siguiente fase
El programa de Vivienda para el Bienestar avanza con bastante potencia hacia mejorar las condiciones de vivienda de miles de personas, sobre todo aquellos y aquellas que viven en situación de vulnerabilidad. Es por eso que se han publicado los listados de quienes resultaron per-seleccionadas con el apoyo de vivienda para madres solteras por parte de la (Conavi).
Te decimos cuáles son los pasos a seguir para que puedas acceder a este programa y poder continuar con el proceso.
¿Cómo saber si fuiste pre-seleccionada para el apoyo de Vivienda para Madres Solteras de la Conavi?
Para poder saber si fuiste pre-seleccionada para este programa, lo primero que hay que aclarar es que este ‘status’ no garantiza la asignación de la vivienda, más bien, significa que la solicitud cumple con los requisitos iniciales del programa.
Es decir, este primer paso solamente es para poder avanzar en este pequeño proceso. Ahora bien, para saber si fuiste pre-seleccionada deberás seguir estos pasos:
- Ten a la mano la CURP de quien solicitó el apoyo
- Ingresa a la página oficial
- Una vez ahí, busca la sección ‘Resultados y pasos finales’ y dale clic
- Cuando te reedirija, ingresa la CURP y verifica que los datos sean correctos
- Guarda tu folio y la constancia de consulta
Recuerda que el sitio oficial es seguro, por lo que si quieres sacar captura de pantalla no te lo permitirá, sobre todo, para proteger tu información.
¿Qué pasa si aparezco pre-seleccionada?
Una vez que sepas si fuiste pre-seleccionada para el apoyo de Vivienda de Madres Solteras, personal de la Conavi deberá ponerse en contacto contigo para agendar una visita domiciliaria. En esta visita se verificará:
- Que la información brindada en el registro sea real
- Revisión de las condiciones habitacionales y necesidades del hogar
- Integración de un expediente
- Evaluación final conforme a la normativa del mismo
Asimismo, las autoridades correspondientes mencionan que ningún personal solicita depósitos, cuotas ni pagos por agilizar trámites, para evitar caer en fraudes.
Por otro lado, los documentos que debes tener listos por cualquier cosa son:
- Acta de nacimiento
- CURP
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio
- Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos
- Comprobante de estado civil
- Certificado de no propiedad
- Certificado de discapacidad (en caso de aplicar)
- Carta de No Derechohabientes
Recuerda tener todo esto en original y copia, pues esto servirá para avanzar en el proceso del apoyo de Vivienda para Madres Solteras de la Conavi y que miles de mujeres, puedan acceder a ella, ya que las autoridades prometieron que ellas tendrían prioridad en este innovador programa.
