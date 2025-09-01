Apoyo de Vivienda para Madres Solteras CONAVI: ¿Qué sigue si fuiste pre-seleccionada?

El programa de Vivienda para el Bienestar avanza con bastante potencia hacia mejorar las condiciones de vivienda de miles de personas, sobre todo aquellos y aquellas que viven en situación de vulnerabilidad. Es por eso que se han publicado los listados de quienes resultaron per-seleccionadas con el apoyo de vivienda para madres solteras por parte de la (Conavi).

Te decimos cuáles son los pasos a seguir para que puedas acceder a este programa y poder continuar con el proceso.

¿Cómo saber si fuiste pre-seleccionada para el apoyo de Vivienda para Madres Solteras de la Conavi?

Para poder saber si fuiste pre-seleccionada para este programa, lo primero que hay que aclarar es que este ‘status’ no garantiza la asignación de la vivienda, más bien, significa que la solicitud cumple con los requisitos iniciales del programa.

Es decir, este primer paso solamente es para poder avanzar en este pequeño proceso. Ahora bien, para saber si fuiste pre-seleccionada deberás seguir estos pasos:

Ten a la mano la CURP de quien solicitó el apoyo

Ingresa a la página oficial

Una vez ahí, busca la sección ‘Resultados y pasos finales’ y dale clic

Cuando te reedirija, ingresa la CURP y verifica que los datos sean correctos

Guarda tu folio y la constancia de consulta

Recuerda que el sitio oficial es seguro, por lo que si quieres sacar captura de pantalla no te lo permitirá, sobre todo, para proteger tu información.

Apoyo de Vivienda para Madres Solteras Ampliar

¿Qué pasa si aparezco pre-seleccionada?

Una vez que sepas si fuiste pre-seleccionada para el apoyo de Vivienda de Madres Solteras, personal de la Conavi deberá ponerse en contacto contigo para agendar una visita domiciliaria. En esta visita se verificará:

Que la información brindada en el registro sea real

Revisión de las condiciones habitacionales y necesidades del hogar

Integración de un expediente

Evaluación final conforme a la normativa del mismo

Asimismo, las autoridades correspondientes mencionan que ningún personal solicita depósitos, cuotas ni pagos por agilizar trámites, para evitar caer en fraudes.

VIVIENDA PARA EL BIENESTAR: YA SON 1.5 MILLONES DE BENEFICIADOS CON QUITAS, CONDONACIONES Y LIQUIDACIONES A CRÉDITOS FOVISSSTE E INFONAVIT 🏠👏🏽



• 🏘️ La meta sexenal aumentó a 1.8 millones de viviendas nuevas, las cuales se construirán a través del INFONAVIT, Conavi y Fovissste.… pic.twitter.com/4uYFuk09Mt — Infonavit (@Infonavit) August 18, 2025

Por otro lado, los documentos que debes tener listos por cualquier cosa son:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos

Comprobante de estado civil

Certificado de no propiedad

Certificado de discapacidad (en caso de aplicar)

Carta de No Derechohabientes

Recuerda tener todo esto en original y copia, pues esto servirá para avanzar en el proceso del apoyo de Vivienda para Madres Solteras de la Conavi y que miles de mujeres, puedan acceder a ella, ya que las autoridades prometieron que ellas tendrían prioridad en este innovador programa.

