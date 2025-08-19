Apoyo de Vivienda para Madres Solteras CONAVI: ¿Dónde se encuentran los módulos para hacer el registro?
Este programa busca beneficiar a miles de madres solteras y trabajadoras que cumplan con ciertos requisitos
Las autoridades gubernamentales han anunciado que la población en condiciones de vulnerabilidad, serán prioridad para los programas de Vivienda del Bienestar, es por eso, que ahora, brindarán un apoyo a madres solteras CONAVI. Te decimos dónde se encuentran los módulos para hacer el registro y fechas clave para que no se te pase ningún día.
¿Cuáles son los módulos para realizar el registro al apoyo a madres solteras CONAVI?
Los módulos para realizar el registro al apoyo para madres solteras del CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) están habilitados en diferentes estados y sobre todo, en puntos clave donde puede haber población en situación de vulnerabilidad. Los cuales son:
Mexicali, Baja California
- Centro de Desarrollo Humano Integral SantoralesRegistro disponible del 18 al 23 de agosto de 2025, de 10:00 a 16:00 horas.
Playas de Rosario, Baja California
- Escuela Secundaria #125Registro disponible del 18 al 23 de agosto de 2025, de 10:00 a 16:00 horas.
Guadalupe, Zacatecas
- Clínica del IMSS MedicamRegistro disponible el 18 y 19 de agosto de 2025, de 10:00 a 16:00 horas.
Fresnillo, Zacatecas
- Centro IntegradorRegistro disponible el 18 y 19 de agosto de 2025, de 10:00 a 16:00 horas.
Jalpa, Zacatecas
- Escuela Primaria Francisco MurguiaRegistro disponible el 18 y 19 de agosto de 2025, de 10:00 a 16:00 horas.
Juchipila, Zacatecas
- Centro IntegradorRegistro disponible el 18 y 19 de agosto de 2025, de 10:00 a 16:00 horas.
Luis Moya, Zacatecas
- Centro IntegradorRegistro disponible el 18 y 19 de agosto de 2025, de 10:00 a 16:00 horas.
Miguel Auza, Zacatecas
- Centro IntegradorRegistro disponible el 18 y 19 de agosto de 2025, de 10:00 a 16:00 horas.
Acámbaro, Guanajuato
- Centro IntegradorRegistro disponible del 18 al 23 de agosto de 2025, de 09:00 a 16:00 horas, con horario especial el sábado de 09:00 a 13:00 horas.
Acámbaro, Guanajuato
- Plaza Cívica “Miguel Hidalgo” Zona CentroRegistro disponible del 18 al 23 de agosto de 2025, de 09:00 a 16:00 horas, con horario especial el sábado de 09:00 a 13:00 horas.
Romita, Guanajuato
- Centro IntegradorRegistro disponible del 18 al 23 de agosto de 2025, de 09:00 a 16:00 horas, con horario especial el sábado de 09:00 a 13:00 horas.
Romita, Guanajuato
- Casa de la CulturaRegistro disponible del 18 al 23 de agosto de 2025, de 09:00 a 16:00 horas, con horario especial el sábado de 09:00 a 13:00 horas.
San Felipe, Guanajuato
- Centro IntegradorRegistro disponible del 18 al 23 de agosto de 2025, de 09:00 a 16:00 horas, con horario especial el sábado de 09:00 a 13:00 horas.
San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo
- Auditorio de la Escuela Secundaria General Rafael RamírezRegistro disponible del 18 al 23 de agosto de 2025, de 09:00 a 16:00 horas.
Ixmiquipan, Hidalgo
- Escuela Primaria de la LocalidadRegistro disponible del 18 al 22 de agosto de 2025, de 09:00 a 16:00 horas.
San José Chiapa, Puebla
- Telesecundaria José VasconcelosRegistro disponible del 18 al 23 de agosto de 2025, de 09:00 a 16:00 horas.
Es importante que las solicitantes se acerquen a estos módulos con la documentación necesaria, que incluye identificación oficial, comprobante de domicilio y prueba de que la madre se encuentra soltera. Recuerda acudir con tiempo para evitar cualquier situación.
