Apoyo de Vivienda para Madres Solteras CONAVI: Conoce los requisitos para inscribirte en este programa

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) ofrece una excelente oportunidad para madres solteras que buscan mejorar su calidad de vida mediante el acceso a una vivienda digna. Te decimos qué requisitos se necesitan para poder acceder al apoyo de vivienda para madres solteras CONAVI 2025.

Requisitos para el apoyo de Vivienda para Madres Solteras CONAVI

Este programa, fue diseñado para apoyar a la población en situación de vulnerabilidad, y de acuerdo a las autoridades, a las madres solteras se les dará prioridad. Asimismo, busca brindar soluciones habitacionales y mejorar las condiciones de vida de muchas personas en situación vulnerable.

Entre los requisitos que pide la CONAVI a todas aquellas madres solteras que quieran adquirir una casa se encuentran:

Ser mayor de 18 años de edad

Tener dependientes económicos

Tener un ingreso menor a 2 salarios mínimos

No contar con una vivienda propia

No ser derechohabiente de INFONAVIT y FOVISSSTE

No ser parte de ningún programa de la CONAVI

Vivir en la zona indicada

Los documentos que pedirán son:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

¿Cuándo se abre el registro?

Para el programa de apoyo vivienda para madres solteras de la CONAVI, todas las interesadas deberán estar al tanto de las fechas, ya que el registro abrió desde el pasado 11 de agosto y estará disponible hasta el 23 del mismo mes.

Recuerda que primero que nada, se hará una ‘cédula diagnóstica’ en donde se preguntarán cosas relacionadas a las condiciones de vivienda actuales y su economía. Esto ayudará a pasar a la siguiente etapa, en la cual, se visitará el domicilio en la que las derechohabientes habitan actualmente.

Esta etapa será del 26 de agosto al 6 de septiembre.

