Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México que da el Grito de Independencia

Esta noche, por primera vez en la historia de México, Claudia Sheinbaum, es la primera presidenta en encabezar el Grito de Independencia, desde el balcón principal de Palacio Nacional, en la plancha del Zócalo capitalino.

MINUTO A MINUTO

23:15 horas El espectáculo de pirotecnia y el repique de campanas se escuchó en la plancha del Zócalo capitalino.

23:10 horas La mandataria emite su primera arenga en la que destacó el papel de los héroes y las mujeres en el movimiento de Independencia de México.

Esta fue la arenga:

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva María Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón!

¡Viva José María y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Medina, ‘La Capitana’!

¡Vivan las heroínas anónimas!

¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!

¡Viva las mujeres indígenas!

¡Vivan las hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la Igualdad!

¡Viva la Democracia!

¡Viva la Justicia!

¡Viva un México, libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

23:05 horas Se entonó el Himno Nacional.

23:00 horas En punto de la hora, Claudia Sheinbaum tocó la campana y ondeó la bandera de México, ante miles de asistentes.

CIUDAD DE MÉXICO, 15SEPTIEMBRE2025.- Aunque una lluvia ligera no cesa, la plancha del zócalo capitalino luce casi llena por la gente que viene a presenciar el grito de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo del aniversario de la Independencia de México. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

22:52 horas La escolta que hace entrega de la bandera de México a la mandataria, está integrada únicamente por mujeres del Heroico Colegio Militar.

22:50 horas La presidenta de México, recorre los pasillos de Palacio Nacional, con dirección al balcón principal para encabezar su primera ceremonia del Grito de Independencia.