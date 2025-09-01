;

Claudia Sheinbaum llega a su Primer Informe de Gobierno con 79% de aprobación

Según la encuesta Enkoll, el 68% de los mexicanos considera que la situación del país va mejorando. El Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum fue presentado con una aprobación del 79%.

Rubi Santiago Ugarte

Esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum rindió su Primer Informe de Gobierno. De acuerdo con la encuesta Enkoll, para W Radio y EL PAÍS emitida este lunes, con una mayoría del voto femenino y dos puntos menos de hombres aprobaron con 79% su trabajo; el 18% lo desaprobó.

La encuesta se realizó a mil 223 hombres y mujeres de 18 años o más cara a cara en viviendas del 26 al 27 de agosto de 2025.Los mexicanos encuestados revelaron que el 68% considera que la situación del país va mejorando, el 31% que va empeorando.

sobre logros y errores de la administración

Los mexicanos consideraron que el mayor logro de la actual administración con un 40% son los programas sociales, el 7% consideró que mejoró la economía, el 4% los proyectos de infraestructura y el otro 4% fue una ganancia la relación con Donald Trump.

A los encuestados se les cuestionó cuál consideran que es el principal error del gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, el 22% indicó que la inseguridad, el 14% que no realiza un buen trabajo, el 2% su relación con Donald Trump y el otro 2% las reformas constitucionales.

Los temas con los que la población encuestada considera son reflejo de que la situación en el país va mejorando son:

  • Derechos de las mujeres 81%
  • Apoyos sociales 78%
  • Acceso a la vivienda 67%
  • Educación 63%
  • Relación de México con otros países 59%
  • Infraestructura y obra pública 58%
  • Economía 54%
  • Salud 52%
  • Combate a la corrupción 42%
  • Seguridad 39%

Acciones del gobierno y relación internacional

El 61% de los encuestados dijeron que el actual gobierno se ha enfocado en reducir la pobreza y la desigualdad, el 52% en combatir la inseguridad en el país y el 47% en combatir la corrupción.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que permitiría el uso de fuerza militar e inteligencia contra los cárteles del narcotráfico en México y el resto de América Latina, el 38% está de acuerdo con esto y el 60% en desacuerdo; además el 65% de los encuestados dijeron tener confianza en la forma en la que Sheinbaum maneja la relación bilateral, el 34% carece de confianza.

