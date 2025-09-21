Claudia Sheinbaum mantiene defensa a AMLO frente a las “calumnias”

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que mantiene su defensa al ex presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que, a pesar del interés de la oposición, no podrán calumniarlo ni sacarlo del corazón de la gente.

Te podría interesar: Sheinbaum defiende a hijos de López Obrador y acusa calumnias por caso de amparos

¿De qué señalan a AMLO?

Tras los distintos cuestionamientos ante los señalamientos del ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, acusado de ser el líder de La Barredora, con el ex secretario de Gobernación López Obrador, Adán Augusto López, y el propio ex mandatario, Sheinbaum Pardo insistió que esto es resultado del coraje de los representantes de gobiernos neoliberales que “perdieron sus privilegios”.

Hernán Bermúdez Requena y Adán Augusto. Foto: redes sociales Ampliar

“Tanto coraje le tienen que siguen calumniando al presidente López Obrador, pero la verdad es una, nunca lo podrán calumniar porque él se quedó no en monumentos, no en nombres de calles, se quedó en el corazón del pueblo de México y así va a seguir siendo”. — Claudia Sheinbaum

“No se nos debe olvidar que fueron 36 años de un modelo que gobernó México el llamado modelo neoliberal, que dejó a las mexicanas y mexicanos en la pobreza, que pronunció la desigualdad, que generó una guerra en el país promovida desde el gobierno”.

Puedes leer también: Ingresan a Hernán Bermúdez Requena al penal de ‘El Altiplano’

¿Qué destacó Sheinbaum sobre el legado de López Obrador?

Sheinbaum Pardo enfatizó que el ex mandatario fue ejemplo para todos al recorrer en distintas ocasiones el país para mantenerse cercano a la gente. De gira por Yucatán pidió no olvidar los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, y Enrique Peña Nieto que, de acuerdo a Sheinbaum, buscaron trabajar para unos cuantos sin importar la pobreza en la que vivían millones de mexicanos.

“En el fondo es que querían la pobreza de la gente para llegar el día de la elección, a comprar votos, a ofrecer limosna, ahora no, no solamente aumentó el salario mínimo, no solamente hay más inversión, incluso en 2025 con las dificultades que ha habido en el mundo entero, sino que también fue algo muy especial en nuestro país que transformó nuestra historia, los programas del bienestar, apoyos directos, del presupuesto público a la gente sin intermediarios”. — Claudia Sheinbaum

La presidenta resaltó los programas sociales del gobierno Ampliar

Encuentra más información aquí: Sheinbaum visita la tierra de AMLO y promete dar continuidad al incremento salarial iniciado por su antecesor

¿Qué logros resaltó del gobierno de la 4T?

La Jefa del Ejecutivo Federal insistió que es en el gobierno de la Cuarta Transformación donde se pudo cambiar la historia al sacar a 13.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, reduciendo la brecha de desigualdad gracias al aumento en 7 años de 135% sin que dijo, se registre inflación y se mantenga México con récord de inversión extranjera.

Por último, la Presidenta de México insistió en que deben ser en las administraciones del movimiento de la 4T, donde haya cero tolerancia a la corrupción.

Síguenos en Google News y encuentra más información