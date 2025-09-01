Claudia Sheinbaum: Las mejores frases que marcaron su Primer Informe de Gobierno como Presidenta de México

A tan solo 11 meses de la toma de protesta de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó su Primer Informe de Gobierno en la mañana del 1 de septiembre. Con ello, la presidenta tocó varios temas que han sido pieza clave durante su casi primer año de gobierno. Es por eso que te dejamos las mejores frases que marcaron su discurso.

Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum

El informe comenzó bajo el lema ‘Por el bien de todos, primero los pobres’, la mandataria rindió cuentas sobre los avances de seguridad, desarrollo social y la economía, además de los logros relacionados con los 100 compromisos asumidos al inicio de su administración.

Entre las frases que marcaron su discurso, la primera fue:

Como lo dije desde el día 1 de mi gobierno. No llegué sola, llegué con todas las mujeres de México. Llegamos todas. Hemos roto barreras que por siglos dominaron el país" — Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

Claro, que llegue una mujer a la presidencia del país es algo histórico y que demuestra, cómo las mujeres pueden llegar lejos sin problema alguno. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues aunque exista una presidenta aún no se ha logrado erradicar la desigualdad de género.

El presidente López Obrador sacó de la pobreza a 13.5 millones de personas. Eso ha hecho que hoy México sea el segundo país de América con menor desigualdad solo por detrás de Canadá” — Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

De acuerdo con la mandataria, los datos hablan por sí solos, por lo que Obrador fue uno de los presidentes que ayudó más a la clase trabajadora y población en situación de vulnerabilidad, a diferencia de otros.

Se gobierna con honestidad y austeridad. En México no se reprime, no existe la censura y no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo. La presidenta camina sin miedo por todo el país” — Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

Esta frase fue de las más controversiales, pues puede ser un tanto cierta como otro tanto falsa, pues recordemos algunas leyes que se han modificado parecieran censura, al igual que las disculpas públicas en el Senado. Sin embargo, hay que ver qué es lo que pasa y cómo se va desarrollando poco a poco el tema tras el paso del tiempo.

Aún en situaciones difíciles, nuestra economía muestra fortaleza. Un crecimiento anual de 1.2% a pesar de lo que decían organizaciones internacionales que decían que el PIB iba a caer este año” — Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

De acuerdo con datos oficiales, el crecimiento anual de 1.2% del PIB ha sido inesperado, y contrario a lo que puedan pensar los expertos internacionales, el PIB no cayó.

La reforma al Poder Judicial permitió elecciones libres para ministras y ministros de la Corte, creando un nuevo Poder Judicial, un hecho inédito que termina la era de corrupción y nepotismo y empieza una nueva era de legalidad y un verdadero estado de derecho” — Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

Otro de los temas que ha estado en boca de todos es la reforma al Poder Judicial, pero de acuerdo a la mandataria, esto acabará con la corrupción que había en dicho poder y además, le da una nueva visión a la democracia.

