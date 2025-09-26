La Diabla” del CJNG: Leslie Godínez, la última víctima de cesárea clandestina para traficar a su bebé

Leslie fue víctima de "La Diabla", quien operaba una red de robo de bebés para financiar al CJNG.

La red que operaba “La Diabla” para traficar bebés y financiar así al CJNG, quedó al descubierto tras el asesinato de Leslie Godínez, quien tenía 7 meses de embarazo cuando desapareció en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A la joven le hicieron una cesárea clandestina el pasado 17 de julio, con el fin de vender al bebé en 250 mil pesos a parejas de Estados Unidos.

La diabla presuntamente financiaba al CJNG con una red tráfico bebés. Leslie fue su última víctima, quien murió debido a una cesárea clandestina. Ampliar

¿Quién era Leslie Godínez, última víctima de “La Diabla”?

Originaria de León, Guanajuato, Leslie Godínez fue enganchada por “La Diabla” con la promesa de otorgarle recursos para enfrentar el nacimiento de su bebé.

La joven de 20 años se encontró con Martha Alicia “N” el pasado 17 de julio y ese mismo día le practicaron una cesárea clandestina sin ningún tipo de atención médica. Su cuerpo se encontró el 25 de julio en una fosa clandestina; la autopsia señala que murió debido a un choque hipovolémico consecutivo a extracción uterina.

La Diabla engaño a Leslie Godínez, quien estaba embarazada de 7 meses, para ingresar a su recién nacido a la red de tráfico de bebés del CJNG Ampliar

¿Qué pasó con el bebé de Leslie?

El bebé de Leslie resultó gravemente lesionado en la agresión a su madre, por lo que “La Diabla” lo llevó ese mismo 17 de julio a un hospital.

Los médicos determinaron que las heridas del recién nacido ponían en peligro su vida, lo que derivó en la orden de detención de Martha Alicia.

El bebé de Leslie Godínez sigue grave en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de Ciudad Juárez, Chihuahua.

¿Cuándo detuvieron a “La Diabla”?

El pasado 9 de septiembre, Martha Alicia “N”, fue detenida como parte de la investigación iniciada por orden de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte

Se le acusa de los delitos de feminicidio agravado y lesiones calificadas.

El Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) de Estados Unidos dio a conocer que colaboró en esta aprehensión.

Thanks to @POTUS, cartels are finally being treated as terrorists. @ODNIgov's NCTC recently provided intel to Mexican law enforcement partners that led to the arrest of Martha Alicia Mendez Aguilar, known as 'La Diabla' — a CJNG cartel-affiliated baby trafficker, in Juarez,… pic.twitter.com/CRNgJWVHkV — NCTC Director Joe Kent (@NCTCKent) September 24, 2025

