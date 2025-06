México sin información por espionaje de CJNG a DEA: Sheinbaum

“Es evidente que en Estados Unidos hay delincuencia organizada, se investiga cómo se vincula con los grupos de México” afirmó.

Negó la presidenta Claudia Sheinbaum que el Gobierno de México tenga información alguna sobre la actuación de carteles de la delincuencia organizada en Estados Unidos.

Después que Mattew Allen, agente de la oficina de Administración de Control de Drogas (DEA), aseguró que las organizaciones criminales mexicanas, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se han adentrado a la sociedad norteamericana al grado que el CJNG espió en Washington a agentes Estados Unidos, a informantes y elementos del Ejército Mexicano, durante el juicio a Rubén Oseguera González, “El Menchito” en 2024, la primera mandataria afirmó que son datos que desconoce a pesar del trabajo que ambos gobiernos tienen en conjunto.

“No tenemos información respecto a este tema que se mencionó ayer en esta comparecencia. Lo que nosotros hemos estado planteando desde que llegamos y previamente el presidente López Obrador, es que si hay droga… que se fabrica metanfetamina por ejemplo en México y qué a pasa Estados Unidos, o droga que viene de otros países, la presencia de delincuencia organizada no sólo es en México porque quien vende esa droga en los Estados Unidos es la mayor parte del dinero que se recauda pues es en Estados Unidos por la venta ilegal de droga”.

Sheinbaum Pardo evitó señalar sí por este tema tendrá algún tipo de contacto con el gobierno de Donald Trump ya que dijo, existe trabajo y comunicación en la actualidad.

“Más allá de si hay presencia de un cartel o de un grupo de la delincuencia organizada mexicano en Estados Unidos, no, lo que hay es un trabajo conjunto, hay un trabajo conjunto porque nosotros no queremos que haya violencia en México generada principalmente por la demanda de drogas… mucho en Estados Unidos y Estados Unidos por obvias razones no quiere que haya compra de droga allá entonces en esto estamos trabajando juntos, los dos estamos combatiendo la delincuencia organizada de manera conjunta, cada uno en su territorio y compartiendo información”.

Sin embargo, la jefa del Ejecutivo Federal reiteró que la delincuencia organizada no sólo se da en nuestro país.

“La disminución del consumo no sólo tiene que ver con la parte de persecución criminal si no tiene que ver con la atención a las causas, con que las y los jóvenes no se acerquen a las drogas o a la violencia que es parte de la política integral que nosotros llevamos, entonces es evidente que en Estados Unidos actúan grupos de la delincuencia… o hay delincuencia organizada ¿cómo se vincula con la delincuencia organizada en México? pues es parte de las investigaciones que se hacen y se trabaja conjuntamente para disminuir violencias”.

A pesar que dijo, hasta el momento, Estados Unidos no ha informado sobre el tema, la presidenta de México comentó que seguirá la cooperación siempre con respeto a la soberanía de cada país.

