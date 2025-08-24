;

  • 25 AGO 2025, Actualizado 01:52

Policías resguardan a bebé abandonado en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo

Resguardan policías capitalinos a un bebé hallado en aparente estado de abandono en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Mientras llegaba la ambulancia, un elemento de la SSC acudió a una tienda departamental próxima al lugar, donde compró varias piezas de ropa y cobijas, así como un biberón y leche para alimentarlo.

Mientras llegaba la ambulancia, un elemento de la SSC acudió a una tienda departamental próxima al lugar, donde compró varias piezas de ropa y cobijas, así como un biberón y leche para alimentarlo.

Sandra Tapia Vázquez

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México localizaron a un bebé abandonado de cuatro meses de nacido que fue dejado sobre una banqueta en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo

Hallazgo del menor y primeros auxilios

Los policías acudieron a la avenida Jalisco esquina con el anillo Periférico, en la colonia Tacubaya, en atención a un reporte emitido a través de la frecuencia de radio por los operadores del Centro de Comando y Control Poniente, de una persona en riesgo.

“Al llegar escucharon el llanto de un bebé y se percataron que sobre la acera había una frazada de color blanco y azul donde se hallaba el menor. Un uniformado lo cargó, lo arropó con su chamarra debido a que hacía frío y su cuerpo se sentía helado, y solicitó una unidad médica; en tanto, lo arrulló para mitigar su llanto y para que se tranquilizara”, indicó una tarjeta informativa.

Diagnóstico médico y seguimiento legal

La dependencia agregó que mientras llegaba la ambulancia, otro oficial acudió a una tienda departamental próxima al lugar, donde compró varias piezas de ropa y cobijas, así como un biberón y leche para poderlo alimentar, debido a que el bebé solo tenía su pañal.

“Tras unos instantes, los paramédicos de Cruz Roja Mexicana que arribaron al sitio, atendieron a un pequeño de aproximadamente cuatro meses de nacido y después de una valoración detallada le diagnosticaron con ligero grado de hipotermia y lo trasladaron a un hospital”, apuntó.

La Secretaría de Seguridad local indicó que los uniformados dieron parte al agente del Ministerio Público para efectuar los trámites correspondientes y la identificación y búsqueda de sus familiares, así como determinar su resguardo ante las autoridades pertinentes.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad