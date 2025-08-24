Policías resguardan a bebé abandonado en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo

Mientras llegaba la ambulancia, un elemento de la SSC acudió a una tienda departamental próxima al lugar, donde compró varias piezas de ropa y cobijas, así como un biberón y leche para alimentarlo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México localizaron a un bebé abandonado de cuatro meses de nacido que fue dejado sobre una banqueta en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo…

Hallazgo del menor y primeros auxilios

Los policías acudieron a la avenida Jalisco esquina con el anillo Periférico, en la colonia Tacubaya, en atención a un reporte emitido a través de la frecuencia de radio por los operadores del Centro de Comando y Control Poniente, de una persona en riesgo.

“Al llegar escucharon el llanto de un bebé y se percataron que sobre la acera había una frazada de color blanco y azul donde se hallaba el menor. Un uniformado lo cargó, lo arropó con su chamarra debido a que hacía frío y su cuerpo se sentía helado, y solicitó una unidad médica; en tanto, lo arrulló para mitigar su llanto y para que se tranquilizara”, indicó una tarjeta informativa.

Diagnóstico médico y seguimiento legal

La dependencia agregó que mientras llegaba la ambulancia, otro oficial acudió a una tienda departamental próxima al lugar, donde compró varias piezas de ropa y cobijas, así como un biberón y leche para poderlo alimentar, debido a que el bebé solo tenía su pañal.

“Tras unos instantes, los paramédicos de Cruz Roja Mexicana que arribaron al sitio, atendieron a un pequeño de aproximadamente cuatro meses de nacido y después de una valoración detallada le diagnosticaron con ligero grado de hipotermia y lo trasladaron a un hospital”, apuntó.

La Secretaría de Seguridad local indicó que los uniformados dieron parte al agente del Ministerio Público para efectuar los trámites correspondientes y la identificación y búsqueda de sus familiares, así como determinar su resguardo ante las autoridades pertinentes.

