Está grave la bebé abandonada segundos después de nacer en calles de la GAM: IMSS Bienestar

La recién nacida abandonada en calles de la Ciudad de México fue reportada como grave

El IMSS Bienestar reportó grave y con pronóstico reservado a la bebé abandonada este sábado 6 de septiembre de 2025 en la esquina de las calles Euzkaro y Calzada de los Misterios de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

La pequeña estaba sobre la vía pública donde un ciclista la encontró después de escuchar su llanto.

La recién nacida fue abandonada en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, a pocos minutos de su nacimiento. Ampliar

¿Cómo abandonaron a la bebé encontrada en la vía pública en la GAM?

La cámara de uno de los vecinos muestra que un automóvil gris se orilló a la banqueta y de él bajó una mujer que se acuclilló y ahí mismo dio a luz a la pequeña casi de inmediato.

La persona que conducía le dio pañuelos de papel a la mujer, quien dejó a la recién nacida bajo el auto. La menor estuvo a punto de ser arrollada por el vehículo. Las autoridades aún buscan a los responsables.

Al llegar al hospital, se estimó que la pequeña cuenta con 24 semanas de gestación, con pretérmino extremo y síndrome de dificultad respiratoria. Se le reportó grave pero estable.

¿Cuál es el estado de salud actual de la recién nacida abandonada en la vía pública?

La recién nacida abandonada en calles de la Ciudad de México se encuentra en el Hospital Pediátrico La Villa recibiendo atención especializada.

El IMSS Bienestar detalló que la bebe2 permanece en ventilación mecánica asistida, así como con tratamiento y vigilancia permanente. Aún se reporta grave pero ahora con pronóstico es reservado.

