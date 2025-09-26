Esto es todo lo que se sabe sobre el caso de la osa en Nuevo León

Una nueva denuncia por presunto abandono animal ha encendido las redes sociales, poniendo en el ojo del huracán al Zoológico La Pastora, en Monterrey. En un caso que ha generado profunda indignación, se captó y difundió el video de una osa en Nuevo León en condiciones que, a simple vista, parecen deplorables.

El animal, que supuestamente está infectado con una bacteria, se encontraba en un estado visiblemente deteriorado, desatando una ola de críticas y exigiendo la intervención inmediata de las autoridades.

¿Cómo fue el recuento de los hechos de la osa de Nuevo León?

La situación de la osa en Nuevo León fue expuesta por la defensora de los animales Cristina Marmolejo. A través de redes sociales, Marmolejo denunció las terribles condiciones de la osa en el Zoológico La Pastora, compartiendo un video que la mostraba rodeada de moscas y gusanos. La osa tiene la piel y las garras afectadas por una enfermedad grave que padece desde hace tiempo.

Las imágenes virales desataron la furia ciudadana, que inmediatamente apuntó al zoológico por presunto maltrato y negligencia. La osa en Nuevo León es un animal rescatado, y su estado actual ha generado dudas sobre si el zoológico cuenta con los recursos y el personal adecuado para atender un caso de salud tan delicado.

Las imágenes, que se volvieron virales rápidamente, muestran a la osa postrada en una esquina de su hábitat. La piel y las garras del pobre animal lucen en un estado grave de deterioro debido a la enfermedad que padece en todo su cuerpo, incluyendo la cabeza. Esta situación ha revivido el debate sobre las condiciones de vida de los animales en los zoológicos de México.

#Actualización | Mariana Rodríguez, titular de AMAR en Nuevo León, informó a través de sus redes sociales, el caso de la osezna que se encuentra en el Zoológico La Pastora.



Dijo que el ejemplar fue rescatada hace dos años en muy malas condiciones y con una enfermedad… pic.twitter.com/DT9WNWJVk9 — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) September 25, 2025

¿Qué han dicho las autoridades?

Ante la presión pública, el Zoológico La Pastora emitió un comunicado oficial y aseguraron que la osa de Nuevo León llegó hace dos años en condición de animal rescatado y que, desde entonces, le han brindado “la mejor calidad de vida posible dentro de su condición irreversible”. Con esto, el zoológico sugiere que el mal estado del animal se debe a una enfermedad crónica y no a un abandono reciente.

Además, señalaron que, tras la controversia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y veterinarios especialistas llevarían a cabo una reevaluación del estado de salud de la osa. Sin embargo, hasta el momento, la Profepa no ha compartido información oficial o un dictamen sobre el estado de la osa de Nuevo León, dejando a la espera los resultados de la inspección.

El caso de la osa de Nuevo León mantiene en vilo a los ciudadanos, quienes esperan una postura clara de las autoridades federales sobre el bienestar del animal y las acciones que se tomarán en el Zoológico La Pastora.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Activista desmiente a zoológico La Pastora: Osa rescatada sufre maltrato animal